Το Apple TV+ κυκλοφόρησε ένα ακόμα teaser για το επερχόμενα ντοκιμαντέρ στον δρόμο της Αργεντινής προς τη δόξα στο Κατάρ.

Το ντοκιμαντέρ τεσσάρων επεισοδίων παρουσιάζει στους φίλους του ποδοσφαίρου τα παρασκήνια των πέντε εμφανίσεων του Μέσι στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του τροπαίου.

Το ντοκιμαντέρ θα κάνει πρεμιέρα στις 21 Φεβρουαρίου και περιλαμβάνει συνεντεύξεις και με τους συμπαίκτες του Λιονέλ Μέσι, στην εθνική ομάδα της Αργεντινής.

A special four part Lionel Messi documentary will be released on February 21st by Apple TV.

“Messi’s World Cup: The Rise of a Legend” pic.twitter.com/A7Tg5awiNB

— EuroFoot (@eurofootcom) January 18, 2024