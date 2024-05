Το «Orient Express» στο... Αγρίνιο για μοναδικές αποδράσεις

Ζήστε ανεπανάληπτη εμπειρία στα Escape Rooms «Gamemasters»

Γρίφοι και αναπάντεχες εκπλήξεις που ανεβάζουν την αδρεναλίνη, εξιτάρουν τη φαντασία και οξύνουν το νου σας περιμένουν στα Escape Rooms «Gamemasters», στο Αγρίνιο (Δήμου Τσέλιου 3)!

Αποδράστε διασκεδάζοντας, αξιοποιώντας τη σκέψη, την ευρηματικότητα και τη συνεργασία για να ζήσετε μια ανεπανάληπτη εμπειρία.

Ποιος είπε ότι το φημισμένο «Orient Express» δεν περνάει από το... Αγρίνιο;

Θα επιστρέψετε με χρονομηχανή στο παρελθόν (1931), ως μέλος μιας ομάδας πρακτόρων το που το 2050 βρίσκονται τυχαία στο ίδιο βαγόνι του τρένου για να αποτρέψετε ένα σιδηροδρομικό ατύχημα.

Κάθε δωμάτιο έχει το δικό του σενάριο απόδρασης και τη δική του λογική. Ο χρόνος είναι συγκεκριμένος! Για να μπορέσεις να φτάσεις στη λύση απαιτείται μεγάλη συγκέντρωση, ομαδικό πνεύμα, πολύ φαντασία, ψυχραιμία και εγρήγορση.

Αν πιστεύεις ότι εσύ και η ομάδα σου διαθέτετε κάποια ή όλα από τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά δεν έχετε παρά να αποδεχθείτε τη πρόκληση και να αποδράσετε από τα escape rooms!

Δείτε και τις άλλες ενδιαφέρουσες ευκαιρίες για απόδραση:

Esape Room Dr. Barber:

1986! Ο Δρ Λόβε, πλαστικός χειρουργός, γνωστός για τις ιδιαίτερες πρακτικές του, εξαφανίστηκε.

Λέγεται πως είχε μπλεξίματα με ανθρώπους του υποκόσμου που ήθελαν να εκμεταλλευτούν τις ικανότητες του.

Μετά από χρόνια, και ενώ θεωρούνταν πλέον νεκρός, η Αστυνομία βρήκε πτώματα με αλλοιωμένα χαρακτηριστικά που θύμιζαν τις τεχνικές που εφάρμοζε ο Δρ. Λόβε.

Αλήθεια ή ψέματα, φαίνεται ότι είτε ο ίδιος είτε κάποιος που θέλει να γίνει ένας αντίστοιχος Δρ. Λόβε, είναι ανάμεσα μας.

Escape Room JigSaw Legacy:

Μία ομάδα αγνώστων ξυπνούν σε ένα δωμάτιο, χωρίς να θυμούνται πώς έφθασαν εκεί και σύντομα ανακαλύπτουν ότι είναι πιόνια σε ένα «θανατηφόρο» παιχνίδι που διαπράττεται από ένα διαβόητο κατά συρροή δολοφόνο, τον Jigsaw.

Το παιχνίδι αρχίζει με την χαρακτηριστική φράση “YOU DONT KNOW ME, BUT I KNOW YOU. I WANT TO PLAY A GAME “. Είσαι έτοιμος να αποδράσεις;

Περιλαμβάνεται και ηθοποιός αν δεν υπάρχει διαφορετική επιθυμία από τα μέλη της ομάδας.

Κρυφό γραφεία του Sherlock Holmes στο Αγρίνιο

Πριν από λίγες ημέρες στην Πλατεία Δημάδη βρέθηκε χαραγμένη σε μια πόρτα η φράση: «Elementary my dear Watson...», επαληθεύοντας έτσι τις φήμες για την ύπαρξη κρυφού γραφείου του Sherlock Holmes στο Αγρίνιο.

Σύμφωνα με τους ειδικούς με το που κλείσει η πόρτα του Esacape Room «Sherlock Maze» παύει να είναι ένα απλό γραφείο και μετατρέπεται σε μια παγίδα για όποιον βρεθεί μέσα σε αυτό.

Έχετε 60 λρπτά να αποδράσετε πριν βρεθείτε εγκλωβισμένοι για πάντα στο λαβύρινθο του μυαλού του...

Τηλέφωνα Κρατήσεων: 26410 47896 - 6947 067869

Website: www.gamemasters.gr

Email: info@gamemasters.gr

Ώρες λειτουργίας

Δευτέρα – Παρασκευή 17:00-24:00

Σάββατο – Κυριακή 17:00-24:00

Σημειώνεται ότι τα δωμάτια απόδρασης «Gamemasters», αποτελούν ιδανική πρόταση για και για πρωτότυπα και αξέχαστα παιδικά πάρτι!