Το όραμα του Κώστα Πιστιόλα για το Χριστουγεννιάτικο πάρκο στο Αγρίνιο

Το όραμά του παρουσίασε σε ανακοίνωση ο επικεφαλής της παράταξης «Αγρίνιο – Πάμε Ψηλά», Κώστας Πιστιόλας, για τη δημιουργία ενός ενιαίου και πολυεπίπεδου Χριστουγεννιάτικου Πάρκου στο Αγρίνιο.

Η ανακοίνωση:

Αντί άλλης πρότασης για διοργάνωση ή συμμετοχή σε κάποια απ’ τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις που προγραμματίζει ο Δήμος Αγρινίου, η παράταξη «Αγρίνιο – Πάμε Ψηλά» καταθέτει το όραμα του επικεφαλής της, Κώστα Πιστιόλα, για την επί πραγματικών δεδομένων ένταξη του Αγρινίου στον εορταστικό τουριστικό χάρτη της χώρας.

Με την ενοποίηση των εκατοντάδων διάσπαρτων και ασύνδετων μεταξύ τους, ενίοτε και χωρίς χριστουγεννιάτικη αναφορά, εκδηλώσεων, σε ένα ενιαίο και πολυεπίπεδο Χριστουγεννιάτικο Χωριό (ή Χριστουγεννιάτικο Πάρκο ή όπως αλλιώς μπορεί να ονομαστεί), στο Παπαστράτειο Δημοτικό Πάρκο Αγρινίου.

Προκρίνεται όχι τυχαία ο συγκεκριμένος: παρά το γεγονός ότι το αναψυκτήριο, τόσα χρόνια μετά, δεν έχει ακόμη παραδοθεί, το Δημοτικό μας Πάρκο διαθέτει τους χώρους που εύκολα μπορούν να μετατραπούν για την εορταστική περίοδο σε μια όμορφη χριστουγεννιάτικη παραμυθούπολη, όπου η μαγεία των γιορτών θα ζωντανέψει μέσα από πρωτότυπες δράσεις, παιχνίδια και εργαστήρια, προσφέροντας μια αξέχαστη γιορτινή εμπειρία σε κάθε οικογένεια. Και παράλληλα, σε συνεννόηση με τους άμεσα ενδιαφερομένους φορείς, μπορεί να υπάρξει η παράλληλη χριστουγεννιάτικη αγορά, ώστε να στηριχθεί πρόσθετα η τοπική οικονομία.

Εκεί θα πρέπει να μεταφερθεί (σχεδόν) το σύνολο των πολιτιστικών – καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, με την ενσωμάτωση σε αυτές της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και της Γλυπτοθήκης «Χρ. Καπράλλος», αλλά και των Παπαστρατείων Εκπαιδευτηρίων, ώστε να αναδειχθεί ο συνολικός χώρος.

Σημειώνουμε ότι ο Δήμος Αγρινίου διαθέτει πολλά χρήματα κάθε χρόνο. Και επαναλαμβάνουμε ότι οι εκδηλώσεις που καταγράφονται στο χριστουγεννιάτικο καλεντάρι του είναι εκατοντάδες. Και είναι αλήθεια ότι, παρά τις όποιες παραφωνίες και αστοχίες, το Αγρίνιο μεταμορφώνεται σε μια πολύ όμορφη πόλη τα Χριστούγεννα. Ποιο, όμως, είναι το αποτύπωμα για την πόλη;

Άλλες περιοχές έχουν καταφέρει με πολύ λιγότερα να παράξουν ασυγκρίτως μεγαλύτερα αποτελέσματα, δημιουργώντας ακόμη και εορταστικό brand name, ταυτότητα για τον τόπο τους. Και έχουν γίνει τουριστικός προορισμός, προσελκύοντας πραγματικούς και όχι εικονικούς επισκέπτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας, ακόμη και απ’ το εξωτερικό.

Τι παραπάνω διαθέτουν αυτές οι περιοχές; Όραμα, σχεδιασμό, οργάνωση, αφοσίωση στο στόχο ουσιαστικής και έμπρακτης ανάδειξης και στήριξης του τόπου τους.

Ένα τέτοιο Χριστουγεννιάτικο Χωριό θα αποτελούσε σημείο αναφοράς και θα λειτουργούσε ως το θεμέλιο, πάνω στο οποίο το Πάρκο θα αποκτούσε ξανά ζωή και το Αγρίνιο θα έχτιζε ένα καινούριο μοντέλο χριστουγεννιάτικης αναψυχής και πολιτιστικής δημιουργίας, όπου όμορφα και γιορτινά θα συνδυάζεται η αγορά Christmas market) και η εστίαση με τα ξωτικά και το παραμύθια από ζάχαρη, το θέατρο και η μουσική με βιωματικά και διαδραστικά χριστουγεννιάτικα δρώμενα.

Μια ονειρεμένη πολιτεία φτιαγμένη με τη μαγεία των Χριστουγέννων.