«Το όνειρο του παιδιού είναι η Ειρήνη» - Εκδήλωση στο Μεσολόγγι από τις κοινωνικές δομές για τη Διεθνή Ημέρα

Οι Κοινωνικές Δομές του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα «Το όνειρο του παιδιού είναι η Ειρήνη», με τη συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών, την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 09:30, με αφορμή την 21η Σεπτεμβρίου, ημέρα που έχει καθιερωθεί ως Διεθνής Ημέρα Ειρήνης.

Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών & Κοινωνικής Προστασίας, Δημήτριος Ράπτης, στο μήνυμά του για την ημέρα αυτή, αφιερωμένη στις αξίες της αλληλεγγύης, της συνεργασίας και

της συνύπαρξης, υπογράμμισε:

«Η Ειρήνη ξεκινά από εμάς και εκδηλώνεται στις πράξεις μας. Με σεβασμό, συνεργασία και

κατανόηση μπορούμε να χτίσουμε ένα καλύτερο αύριο για όλους. Θέλω να ευχαριστήσω

θερμά τους εκπαιδευτικούς και μαθητές του 3ου Δημοτικού Σχολείου για τη φιλοξενία και τη

στήριξή τους στην εκδήλωσή μας, που μας δίνει ελπίδα και δύναμη να συνεχίσουμε.

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου και οι Κοινωνικές του Δομές παραμένουν σταθερά

προσηλωμένοι στη στήριξη δράσεων που προάγουν το πνεύμα της ειρήνης και της ενότητας, με

στόχο μια κοινωνία πιο δίκαιη, πιο ανθρώπινη και πιο αισιόδοξη».