Το Οικομουσείο Ζαγορίου δίνει ζωή στον βιώσιμο τουρισμό της Ηπείρου

Το Οικομουσείο Ζαγορίου, ένα πρωτοποριακό μουσείο που δίνει ζωή στην παράδοση και στον βιώσιμο τουρισμό της Ηπείρου.

Στα Άνω Πεδινά Ζαγορίου, η Παναγιώτα μας ξεναγεί στο Οικομουσείο Ζαγορίου, ένα πρωτοποριακό μουσείο που συνδέει την πολιτιστική κληρονομιά, τη φύση και την τοπική κοινωνία.

Μέσα από τη συζήτησή μας, αναδεικνύεται πώς η έννοια του βιώσιμου τουρισμού και της μετακινούμενης κτηνοτροφίας συμβάλλουν στην προστασία του τόπου και στην αναζωογόνηση των χωριών του Ζαγορίου.

Ένα διαφορετικό αφιέρωμα στη ζωντανή παράδοση, στους ανθρώπους που αγαπούν τον τόπο τους και σε έναν τρόπο ζωής που σέβεται τη φύση.

Δείτε το βίντεο του Greek Village Life: