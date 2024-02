Το ντοκιμαντέρ «Το θολό ποτάμι του Μπαασίμ» του Θ. Σίδερη θα προβληθεί στις 12/3 στην Πενσυλβάνια

Το ντοκιμαντέρ “Το θολό ποτάμι του Μπαασίμ“, του δημοσιογράφου της ΕΡΤ Θωμά Σίδερη, που έκανε πρεμιέρα στο 23ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και έχει βραβευτεί σε φεστιβάλ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, θα προβληθεί στις 12 Μαρτίου στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ.

Η προβολή θα πραγματοποιηθεί στο Esbenhade Gibble Auditorium του Elizabethtown College με πρωτοβουλία του Αμερικανού καθηγητή και συγγραφέα Jesse Waters.

Την προβολή του ντοκιμαντέρ διοργανώνουν από κοινού το Κέντρο για την Παγκόσμια Κατανόηση και Οικοδόμηση Ειρήνης (The Center for global Understanding and Peacebuilding) και το Κέντρο για την Κοινότητα και τη Συμμετοχή των πολιτών (The Center for Community and Civic Engagement) του Elizabeth College, το World Affairs Council of Harrisburg, το Bowers Writers House και το Red Rose-Intercultural and Educational Foundation.

Ο Ραφίκ θα συλληφθεί στην Ελλάδα, θα μεταφερθεί σε δομή προσφύγων της Θεσσαλονίκης, θα διασχίσει νύχτα τα βουνά της Αλβανίας, θα κοιμηθεί σε νεκροταφείο της Κροατίας, θα βρεθεί αντιμέτωπος με τους φρουρούς των συνόρων, τους ψηλούς φράχτες κατά μήκος της βαλκανικής διαδρομής, την αστυνομική βία σε όλες τις εκφάνσεις της. Το όνειρο του Ραφίκ θα συντριβεί στον ηλεκτροφόρο φράχτη της Ουγγαρίας.

Τα γυρίσματα της ταινίας ξεκίνησαν τον Αύγουστο του 2012 και ολοκληρώθηκαν τον χειμώνα του 2020. Ο δημιουργός της ταινίας συνελήφθη το 2012 από τις τουρκικές αρχές, στην πόλη Ρεϊνχαλί της επαρχίας Χατάι, πολύ κοντά με τα συριακά σύνορα, καθώς και η οπερατέρ Isil Sipahi (ψευδώνυμο), επίσης από τις τουρκικές αρχές, κατά τη διάρκεια των λήψεων στον Έβρο, τον Ιανουάριο του 2020.

Περισσότερα για την ταινία ΕΔΩ