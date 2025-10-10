Το Νόμπελ Ειρήνης 2025 απονεμήθηκε στην Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα!

Μία σημαντική φιγούρα της Αντιπολίτευσης κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης 2025, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα.

Στην Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα απονέμεται το φετινό Νόμπελ Ειρήνης, όπως αναφέρει και το Mega Channel.

Η 58χρονη Μαρία Κορίνα Ματσάδο ή αλλιώς «Σιδηρά Κυρία», όπως την είχε χαρακτηρίσει το Περιοδικό «Time», τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης για το 2025 για την ακούραστη δουλειά της στην προώθηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού της Βενεζουέλας και για τον αγώνα της για ελεύθερες και δίκαιες εκλογές.

Ο Πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ τόνισε ό,τι το βραβείο απονέμεται σε μία «γενναία και αφοσιωμένη υπέρμαχο της ειρήνης».

Τον τελευταίο χρόνο, η 58χρονη παρέμεινε στη χώρα και κρυβόταν λόγω των σοβαρών απειλών κατά της ζωής της.

Η πρώτη αντίδραση της Ματσάδο μετά τη νίκη της, ήταν να δηλώσει πως αυτό είναι ένα βραβείο για όλο το κίνημα.

Φωτογραφία αρχείο: Glomex