Το νέο υπερσύγχρονο προπονητικό της Παρί Σεν Ζερμέν αξίας 300 εκατ. ευρώ (βίντεο)

Όπως φαίνεται πρόκειται για τεράστιο κτίριο με όλα όσα θα χρειαζόταν ένας ποδοσφαιριστής. Από γήπεδα προπόνησης, μεγάλα γυμναστήρια, πισίνες αποκατάστασης και σχεδόν οτιδήποτε άλλο θα ήθελε ένας αθλητής υψηλού επιπέδου για να προπονηθεί.

A complete look at PSG’s new state-of-the-art training ground: pic.twitter.com/Tbpqnj5mgZ

— Get French Football News (@GFFN) July 5, 2023