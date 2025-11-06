Το νέο βίντεο – σποτ του Δήμου Αμφιλοχίας για την Αμφιλοχία

Το νέο βίντεο – σποτ του Δήμου Αμφιλοχίας, με τις ομορφιές της πόλης. Εικόνες από το πρώτο φως της μέρας, τις βόλτες στην παραλία, την αγορά, την αλιεία, τις ζεστές γωνιές που αναδεικνύουν το αυθεντικό πρόσωπο της πόλης και κάνουν την Αμφιλοχία ξεχωριστή.

Το σποτ είναι το τρίτο βίντεο που δημιουργήθηκε από τον Δήμο Αμφιλοχίας στο πλαίσιο των ενεργειών του για την τουριστική προώθηση της περιοχής, την ανάπτυξη σύγχρονου οπτικοακουστικού υλικού για τη συμμετοχή του σε τουριστικές εκθέσεις και την προβολή του φυσικού περιβάλλοντος, των παραδόσεων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του Δήμου.