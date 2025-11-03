Το νέο πρόσωπο του Αγρινίου: Απολογισμός από το δήμαρχο Γιώργο Παπαναστασίου για τις δράσεις του Οκτώβρη

Στον απολογισμό του Οκτωβρίου προχώρησε σε ανάρτησή του ο δήμαρχος Αγρινίου, Γιώργος Παπαναστασίου, με δράσεις που ανέδειξαν την κοινωνική μέριμνα, βελτιώνοντας δραστικά την εικόνα της πόλης.

Σε σχετική ανάρτηση ο κ. Παπαναστασίου αναφέρει:

«Ο φθινοπωρινός αέρας δρόσισε την πόλη, οι πρώτες βροχές ξύπνησαν τα χρώματά της και εμείς αποχαιρετήσαμε αισίως τον Οκτώβρη. Η πρώτη μέρα του μήνα ήταν αφιερωμένη στους ηλικιωμένους, στους ανθρώπους που μας «έδειξαν τον δρόμο»· και που με τη σοφία και την αγάπη τους έστησαν τις γέφυρες που σήμερα περπατάμε.

Στο ίδιο πνεύμα φροντίδας και κοινωνικής αλληλεγγύης, το Αγρίνιο είχε την τιμή να φιλοξενήσει το 4ο Φεστιβάλ Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, που άνοιξε τις πύλες του με πρώτο σταθμό την πόλη μας. Στο κτίριο του Πανεπιστημίου, η δράση ανέδειξε, μέσα από τη συμμετοχή των δημοτών, τη συνεργασία και τον δημιουργικό διάλογο, τη σημασία της κοινωνικής ένταξης και της αποδοχής.

Μέσα στο ίδιο πνεύμα ευαισθητοποίησης, το Αγρίνιο «ντύθηκε ροζ» συμμετέχοντας στη δράση Pink the City , αφιερωμένη στην ενημέρωση και πρόληψη κατά του καρκίνου του μαστού. Μεγάλη ήταν η συμμετοχή των πολιτών, των συλλόγων και των γυναικών που με θάρρος και συγκίνηση έστειλαν μήνυμα ζωής, ελπίδας και ενότητας.

Σε αυτόν τον μήνα φροντίδας, η πόλη μας υποδέχτηκε με χαρά δύο σημαντικές «επιστροφές πολιτισμού» που συνδέουν το παρελθόν με το παρόν. Το έργο «Αγόρι στην παραλία» του Θ. Τριανταφυλλίδη συντηρήθηκε και επέστρεψε στη Δημοτική Πινακοθήκη Αγρινίου, ενώ οι μαρμάρινοι κίονες του Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής βρήκαν ξανά τη θέση τους. Η πολιτιστική μας κληρονομιά παραμένει ζωντανός φάρος ταυτότητας και αισθητικής.

Στα πολιτιστικά νέα του μήνα εντάσσεται και η παρουσίαση του νέου προγράμματος του ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου , που μας υπόσχεται μια σεζόν πλούσια, ζωντανή και συμπεριληπτική. Η τέχνη, άλλωστε, παραμένει η πιο όμορφη «έξοδος» προς τον πολιτισμό.

Από τις πλατείες των κοινοτήτων μέχρι τις εκκλησιές και τα σχολεία, ο Οκτώβρης γέμισε με φωνές, χαμόγελα και αληθινές στιγμές ζωής. Στο Παναιτώλιο, η Πλατεία Ελευθερίας ξαναβρήκε τον παλμό της· στη Νεάπολη ανανεώθηκαν χώροι και σχολεία, ενώ στο Άνω Κεράσοβο η Γιορτή του Κάστανου μοσχοβόλησε φθινόπωρο και παράδοση. Κάθε τόπος, κάθε άνθρωπος, κάθε γιορτή μάς θυμίζει πως ο Δήμος ζει μέσα στις γειτονιές του.

Μέσα σε αυτή τη δημιουργική ενέργεια, ο Δήμος φόρεσε τα γαλανόλευκά του και τίμησε με συγκίνηση την 28η Οκτωβρίου. Οι μαθητικές παρελάσεις μάς γέμισαν περηφάνια και ελπίδα· τα παιδιά μας, με τη σημαία ψηλά, μας θύμισαν πως οι αξίες της ελευθερίας και της ενότητας είναι θεμέλια του μέλλοντός μας.

Αφιερωμένη στα παιδιά ήταν και η διοργάνωση «Τροφή για Δράση» της UNICEF και του Υπουργείου Υγείας στο ΔΑΚ Αγρινίου, στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας. Μέσα από δημιουργική διάδραση, τα παιδιά ενημερώθηκαν για τη σημασία της υγιεινής διατροφής και της άθλησης.

Η φροντίδα για τα παιδιά και τους νέους είναι αδιάκοπη μέριμνα για εμάς. Και σε μια εποχή περιορισμένων πόρων, η εξασφάλιση χρηματοδότησης για τη δημιουργία νέας αθλητικής εγκατάστασης (γήπεδο μπάσκετ και βόλεϊ) αποτελεί σημαντική επιτυχία.

Μέσα σε αυτή τη ροή δράσεων και πρωτοβουλιών, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με το Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας για το νέο Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο και τις αρμοδιότητες των πολεοδομιών. Κάθε δρόμος, κάθε πλατεία, κάθε υποδομή έχει πίσω της ώρες σχεδιασμού και συνεργασίας.

Τέλος, μέσα στον Οκτώβριο είχα τη χαρά να παραχωρήσω συνέντευξη στον δημοσιογράφο Δημήτρη Μάρη και την εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος».

Ήταν μια ευκαιρία να μοιραστώ το όραμά μου για το Αγρίνιο, τα έργα που προχωρούν και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε.