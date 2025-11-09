Το νέο ΔΣ του Μορφωτικού Εξωραϊστικού Ομίλου Περδικακίου

O Μορφωτικός Εξωραϊστικός Όμιλος Περδικακίου απέκτησε νέο ΔΣ, η σύνδεση του οποίου έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Κουρέτσης Ε. Αθανάσιος Αντιπρόεδρος: Υφαντής Ηλίας Ταμίας: Γιάννικος Θεοφάνης Γεν.Γραμματέας: Παπαδημητρίου Μαρίνα Μέλος: Ζάγκας Γ. Ευάγγελος

Αναπληρωματικά μελή: Καπούλας Η. Σωκράτης – Κουρέτση Ιωάννα – Κώτση Σταυρούλα- Μακρυνίκας Κ. Ιωάννης – Μανδύλα Γιαννούλα

Εξελεγκτική επιτροπή: Ζάγκα Ευανθία – Ζάγκας Κ. Δημήτρης – Καπούλας Θ. Κωνσταντίνος

“Όλες οι γενιές ενωμένες με κοινό σκοπό το καλό του χωριού μας!Ευχαριστούμε πολύ το απερχόμενο Δ.Σ και ευχόμαστε στο νέο καλή επιτυχία” τόνισαν τα μέλη του ομίλου.