Το νέο ΔΣ του Μορφωτικού Εξωραϊστικού Ομίλου Περδικακίου

"Όλες οι γενιές ενωμένες με κοινό σκοπό το καλό του χωριού μας" τονίζουν νέα και παλαιά μέλη του Ομίλου

O Μορφωτικός Εξωραϊστικός Όμιλος Περδικακίου απέκτησε νέο ΔΣ, η σύνδεση του οποίου έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Κουρέτσης Ε. Αθανάσιος
Αντιπρόεδρος: Υφαντής Ηλίας
Ταμίας: Γιάννικος Θεοφάνης
Γεν.Γραμματέας: Παπαδημητρίου Μαρίνα
Μέλος: Ζάγκας Γ. Ευάγγελος
Αναπληρωματικά μελή: Καπούλας Η. Σωκράτης – Κουρέτση Ιωάννα – Κώτση Σταυρούλα- Μακρυνίκας Κ. Ιωάννης – Μανδύλα Γιαννούλα
Εξελεγκτική επιτροπή: Ζάγκα Ευανθία – Ζάγκας Κ. Δημήτρης – Καπούλας Θ. Κωνσταντίνος
“Όλες οι γενιές ενωμένες με κοινό σκοπό το καλό του χωριού μας!Ευχαριστούμε πολύ το απερχόμενο Δ.Σ και ευχόμαστε στο νέο καλή επιτυχία” τόνισαν τα μέλη του ομίλου.

