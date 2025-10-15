Το νέο Δ.Σ. της Ένωσης τέως βουλευτών και ευρωβουλευτών - Πρόεδρος ο Ηλίας Παπαηλίας, αντιπρόεδρος ο Ανδρέας Μακρυπίδης

Συγκροτήθηκε σε Σώμα το Δ.Σ. της Ένωσης τέως βουλευτών - ευρωβουλευτών. Πρόεδρος αναδείχθηκε ο Ηλίας Παπαηλίας και αντιπρόεδρος ο Αιτωλοακαρνάνας Ανδρέας Μακρυπίδης. 
Στις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα της Γερουσίας της Βουλής, στις 29 Σεπτεμβρίου 2025 για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης τέως Βουλευτών-
Ευρωβουλευτών, επί των 418 ενήμερων μελών ψήφισαν 319 και εξελέγησαν με σειρά επιτυχίας οι ακόλουθοι:

1. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ
3. ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
4. ΛΑΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ
5. ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7. ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
8. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9. ΣΑΛΑΒΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σήμερα 8 Οκτωβρίου 2025, στα Γραφεία της Ένωσης, Καρ. Σερβίας, 6ος όροφος, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Ηλίας Παπαηλίας

Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Μακρυπίδης

Γενικός Γραμματέας: Δημήτριος Γάκης

Αναπλ. Γενικός Γραμματέας: Ιωάννης Γιαννακόπουλος

Ταμίας: Κανέλλος Λάλος

Μέλη:
Γεώργιος Καλαντζής
Θεόδωρος Δαμιανός
Κωνσταντίνος Καραμπίνας
Νικόλαος Σαλαβράκος

 

14 Οκτ 2025

