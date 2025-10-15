Το νέο Δ.Σ. της Ένωσης τέως βουλευτών και ευρωβουλευτών - Πρόεδρος ο Ηλίας Παπαηλίας, αντιπρόεδρος ο Ανδρέας Μακρυπίδης
Συγκροτήθηκε σε Σώμα το Δ.Σ. της Ένωσης τέως βουλευτών - ευρωβουλευτών. Πρόεδρος αναδείχθηκε ο Ηλίας Παπαηλίας και αντιπρόεδρος ο Αιτωλοακαρνάνας Ανδρέας Μακρυπίδης.
Στις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα της Γερουσίας της Βουλής, στις 29 Σεπτεμβρίου 2025 για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης τέως Βουλευτών-
Ευρωβουλευτών, επί των 418 ενήμερων μελών ψήφισαν 319 και εξελέγησαν με σειρά επιτυχίας οι ακόλουθοι:
1. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ
3. ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
4. ΛΑΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ
5. ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7. ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
8. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9. ΣΑΛΑΒΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Σήμερα 8 Οκτωβρίου 2025, στα Γραφεία της Ένωσης, Καρ. Σερβίας, 6ος όροφος, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Ηλίας Παπαηλίας
Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Μακρυπίδης
Γενικός Γραμματέας: Δημήτριος Γάκης
Αναπλ. Γενικός Γραμματέας: Ιωάννης Γιαννακόπουλος
Ταμίας: Κανέλλος Λάλος
Μέλη:
Γεώργιος Καλαντζής
Θεόδωρος Δαμιανός
Κωνσταντίνος Καραμπίνας
Νικόλαος Σαλαβράκος