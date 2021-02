Το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson παρέχει 100% προστασία από νοσηλεία

Τρέχουν οι επιστήμονες: Ξεκίνησε τις κλινικές δοκιμές η Moderna για το νέο εμβόλιο για τη νοτιοαφρικανική μετάλλαξη – Στο 94% η αποτελεσματικότητα του εμβολίου των Pfizer/BioNTech

Θετικά είναι τα νέα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από το μέτωπο των εμβολίων κατά του κορωνοϊού.

Ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου (LSE), Ηλίας Μόσιαλος, με ανάρτησή του, κάνει λόγο για 100% προστασία από νοσηλεία για Covid-19 στις 28 ημέρες μετά τον εμβολιασμό με το σκεύασμα της Johnson & Johnson.

Με ανάρτησή του στο Facebook, ο καθηγητής η εταιρεία και το NIH είχαν επίσης δηλώσει ότι το εμβόλιο ήταν 85% αποτελεσματικό στην πρόληψη της έντασης των σοβαρών συμπτωμάτων του κορωνοϊού, και μετά από 49 ημέρες εξάλειψη εισαγωγών και θανάτων χωρίς να παρατηρούνται διαφορές στις 8 χώρες που έλαβε χώρα η μελέτη.

«Φαίνεται λοιπόν πως στη Νότιο Αφρική, το εμβόλιο μείωσε την πιθανότητα για σοβαρή ή κρίσιμη λοίμωξη από Covid-19 κατά 81,7% και ήταν κατά 64% αποτελεσματικό στην πρόληψη κατά της νόσου με μέτριας έντασης συμπτώματα. Επίσης η εταιρεία είπε ότι η αποτελεσματικότητα του εμβολίου δεν επηρεάστηκε από τον υψηλό επιπολασμό της βραζιλιάνικης παραλλαγής», ανέφερε επίσης ο κ. Μόσιαλος.

Η ανάρτηση του Ηλία Μόσιαλου:

«28 μέρες μετά το εμβόλιο της Johnson & Johnson έχουμε 100% προστασία από νοσηλεία από Covid-19.

Δημοσιοποιήθηκε σήμερα η έκθεση της συμβουλευτικής επιτροπής εμβολίων του FDA για το εμβόλιο της Johnson & Johnson. Η αρχική ανάλυση για το εμβόλιο της Johnson & Johnson είχε δείξει πως η αποτελεσματικότητα του εμβολίου ήταν συνολικά 66% και διέφερε ανάλογα με τη γεωγραφική τοποθεσία της κλινικής δοκιμής.

Περαιτέρω ανάλυση των αρχικών στοιχείων 28 ημέρες μετά τον εμβολιασμό και αναφορικά με τα ποσοστά νοσηλείας όσων συμμετείχαν στη μελέτη, δείχνουν πως το εμβόλιο της Johnson & Johnson παρέχει 100% προστασία από νοσηλεία από Covid-19, και δεν επηρεάζεται από τη βραζιλιάνικη παραλλαγή του κορωνοϊού.

Ας κάνω μια μικρή εισαγωγή εδώ. Έχω αναφερθεί πολλές φορές στην ατομική και κοινοτική προστασία από τη νόσο του Covid-19 μετά τον εμβολιασμό και την κρισιμότητα της σωστής ερμηνείας των αποτελεσμάτων που έχουμε – και από τις κλινικές δοκιμές και από τους μαζικούς εμβολιασμούς.

Δηλαδή το ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γνωρίζουμε

1. αν τα εμβόλια μας προστατεύουν από τα συμπτώματα μεγάλης έντασης που χρειάζονται νοσηλεία, αν κολλήσουμε τον ιό, και

2. αν παραμένουμε φορείς και άρα μπορούμε να μεταδώσουμε τη νόσο στους μη εμβολιασμένους αφού κάνουμε το εμβόλιο.

Έχοντας τα παραπάνω 2 σημεία κατά νου, ας δούμε τα νέα για το εμβόλιο της Johnson & Johnson, καθώς δημοσιοποιήθηκε η έκθεση της συμβουλευτικής επιτροπής εμβολίων του FDA (Vaccines and Related Biological Products Advisory Committe). Στη συνεδρίαση που είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή – όπως έγινε και με τα άλλα 2 εμβόλια των Moderna και Pfizer/BioNTech – οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες του FDA θα συζητήσουν και θα διατυπώσουν συστάσεις στο FDA για την έκτακτη αδειοδότηση του εμβολίου.

Ας πάμε όμως ένα μήνα πίσω. H Johnson & Johnson και τα Αμερικανικά Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας στις 29 Ιανουαρίου είχαν ανακοινώσει τα πρώτα αποτελέσματα της κλινικής δοκιμής που συμμετείχαν 44.325 εθελοντές, και είχαν όλοι λάβει μία δόση του εμβολίου. Τα στοιχεία έδειξαν πως η αποτελεσματικότητα του εμβολίου ήταν συνολικά 66% και διέφερε ανάλογα με τη γεωγραφική τοποθεσία της κλινικής δοκιμής, καθώς το εμβόλιο είχε αποτελεσματικότητα 72% στις ΗΠΑ και 58% στη Νότια Αφρική (που κυκλοφορεί κυρίως η παραλλαγή του SARS-CoV-2).

Η εταιρεία και τα Αμερικανικά Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας είχαν επίσης δηλώσει ότι το εμβόλιο ήταν 85% αποτελεσματικό στην πρόληψη σοβαρών ασθενειών, χωρίς να παρατηρούνται διαφορές στις οκτώ χώρες που περιλαμβάνονται στη μελέτη. Όπως έχω ξαναπεί, η ανάλυση των αποτελεσμάτων των κλινικών δοκιμών, είναι δυναμική, και συνεχίζεται για αρκετά μεγάλο διάστημα μετά τη λήψη των εμβολίων. Τι νέα στοιχεία έχουμε τώρα; Περαιτέρω ανάλυση των στοιχείων αναφορικά με τα ποσοστά νοσηλείας όσων συμμετείχαν στη μελέτη, 28 ημέρες μετά τον εμβολιασμό, έδειξαν πως υπήρχαν μηδενικές νοσηλείες στους εθελοντές στο σκέλος του εμβολίου και 16 στο σκέλος του εικονικού φαρμάκου.

Αναλύοντας τα στοιχεία 28 ημέρες μετά τον εμβολιασμό, τα αποτελέσματα ήταν πολύ ενθαρρυντικά και για όσους συμμετείχαν και εκτέθηκαν στον ιό στη Νότιο Αφρική. Φαίνεται λοιπόν πως στη Νότιο Αφρική, το εμβόλιο μείωσε την πιθανότητα για σοβαρή ή κρίσιμη λοίμωξη από Covid-19 κατά 81,7% και ήταν κατά 64% αποτελεσματικό στην πρόληψη κατά της νόσου με μέτριας έντασης συμπτώματα. Επίσης η εταιρεία είπε ότι η αποτελεσματικότητα του εμβολίου δεν επηρεάστηκε από τον υψηλό επιπολασμό της βραζιλιάνικης παραλλαγής.

Τι γνωρίζουμε επίσης από τα στοιχεία στην έκθεση της συμβουλευτικής επιτροπής εμβολίων του FDA για την ασυμπτωματικότητα και τη μετάδοση μετά τον εμβολιασμό; Σε συγκεκριμένο αριθμό ατόμων -υποσύνολο 2.892 συμμετεχόντων- έχουν γίνει μοριακά τεστ και τεστ αντισωμάτων και τα αποτελέσματα δείχνουν πως το εμβόλιο είχε 74% αποτελεσματικότητα όσον αφορά την προστασία από ασυμπτωματική λοίμωξη (όπως φαίνεται από την παρουσία αντισωμάτων και την απουσία συμπτωμάτων).

Βέβαια να σημειώσουμε εδώ πως ο χρόνος παρακολούθησης είναι περιορισμένος και τα αποτελέσματα δεν προκύπτουν από ομοιόμορφη γεωγραφική κατανομή. Θα περιμένουμε την τελική ανάλυση, αλλά είναι μια πρώτη ένδειξη πιθανής αποτελεσματικότητας έναντι ασυμπτωματικής λοίμωξης 29 ημέρες μετά τον εμβολιασμό.

Να θυμίσω πως το εμβόλιο της J&J είναι το πρώτο εμβόλιο για το οποίο έχουμε στοιχεία αποτελεσματικότητας με μία δόση. Η J&J διεξάγει επίσης μια κλινική δοκιμή 30.000 ατόμων στις ΗΠΑ με 2 δόσεις, και μεσοδιάστημα οκτώ εβδομάδων και δεν αναμένονται νωρίτερα από τον Μάιο. Αναμένουμε τη δημοσίευση και νέα για την πορεία της αδειοδότησης του εμβολίου στην Ευρώπη».

Ξεκίνησε τις δοκιμές του εμβολίου για τη νοτιοφραφικανική μετάλλαξη η Moderna

Η αμερικανική εταιρεία βιοτεχνολογίας Moderna ανακοίνωσε σήμερα ότι μια τροποποιημένη έκδοση του εμβολίου της κατά της Covid-19, που παρασκευάστηκε ειδικά για την καταπολέμηση της νοτιοαφρικανικής παραλλαγής του ιού, είναι έτοιμη για κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους.

«Η Moderna έστειλε δόσεις του συγκεκριμένου υποψήφιου εμβολίου κατά της παραλλαγής (…) που εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Νότια Αφρική, στο NIH (Αμερικανικό Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας), για μια κλινική δοκιμή», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Ισραηλινή μελέτη επιβεβαιώνει ότι το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech έχει αποτελεσματικότητα 94%

Το εμβόλιο της αμερικανογερμανικής κοινοπραξίας Pfizer/BioNTech έχει αποτελεσματικότητα 94% στην αποτροπή κρουσμάτων του νέου κορωνοϊού που οδηγούν στην εκδήλωση συμπτωμάτων της νόσου που προκαλεί, δείχνει μελέτη ιδιαίτερα ευρείας κλίμακας που διενεργήθηκε στο Ισραήλ και τα αποτελέσματά της δημοσιοποιήθηκαν χθες Τετάρτη, επιβεβαιώνοντας τα δεδομένα των κλινικών δοκιμών και τον κρίσιμο ρόλο που θα διαδραματίσουν οι εκστρατείες ανοσοποίησης στον αγώνα για να τερματιστεί η πανδημία.

«Πρόκειται για την πρώτη ελεγμένη από ομότιμους (peer-reviewed) απόδειξη της αποτελεσματικότητας ενός εμβολίου σε πραγματικές συνθήκες», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μπεν Ράις, ένας από τους βασικούς συντάκτες της μελέτης αυτής, η οποία αναρτήθηκε χθες Τετάρτη στον ιστότοπο της επιθεώρησης New England Journal of Medicine.

Ως εδώ, η αποτελεσματικότητα του εμβολίου αποδεικνυόταν με κλινικές δοκιμές, που είχαν γίνει μεν σε δείγματα χιλιάδων προσώπων, αλλά όχι σε πραγματικές συνθήκες, που συνεπάγονται πολύ μεγαλύτερη ποικιλία ληπτών και συμπεριφορών, καθώς και την αντιμετώπιση προκλήσεων, ιδίως ότι το συγκεκριμένο σκεύασμα πρέπει να διατηρείται σε πάρα πολύ χαμηλή θερμοκρασία.

Η μελέτη διενεργήθηκε με βάση τα δεδομένα 1,2 εκατ. ανθρώπων στους οποίους προσέφερε φροντίδες ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς υγείας του Ισραήλ (η Clalit Health Services), από την 20ή Δεκεμβρίου 2020 ως την 1η Φεβρουαρίου 2021. Κατά την περίοδο που έγινε η μελέτη, το παραλλαγμένο στέλεχος του νέου κορωνοϊού που ταυτοποιήθηκε αρχικά στο Ηνωμένο Βασίλειο είχε εξαπλωθεί ήδη στο Ισραήλ, κάτι που κάνει ακόμα πιο ενδιαφέροντα τα αποτελέσματά της.

Σχεδόν 600.000 άνθρωποι που έλαβαν το εμβόλιο «αντιστοιχήθηκαν» με περίπου ισάριθμους που δεν το έλαβαν, με παρόμοια χαρακτηριστικά ως προς το φύλο, τις ηλικίες, τον τόπο κατοικίας και τις συννοσηρότητες.

Συγκρίνοντας τις δύο ομάδες, οι συγγραφείς συμπέραναν ότι ο εμβολιασμός μείωσε κατά 94% τα κρούσματα του νέου κορωνοϊού που οδήγησαν στην εκδήλωση συμπτωμάτων της COVID-19· κατά 92% τις πιο σοβαρές περιπτώσεις της νόσου· και κατά 87% τις εισαγωγές σε νοσοκομεία. Τα ποσοστά αυτά ισχύουν για την προστασία που προσφέρει το εμβόλιο τουλάχιστον επτά ημέρες μετά τη δεύτερη ένεση.

Ωστόσο, «διαπιστώθηκε αρκετά συνεπής επενέργεια πριν ακόμη (ληφθεί) η δεύτερη δόση», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Νόαμ Μπάρντα, άλλος ένας από τους βασικούς συγγραφείς της μελέτης, με αποτελεσματικότητα 57% ως προς τα συμπτωματικά κρούσματα και 62% ως προς τις περιπτώσεις βαριάς νόσησης.

