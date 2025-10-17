Το μοιραίο τηλεφώνημα πριν τη «βουτιά θανάτου» στον Πύργο Απόλλων - Περίμενε το δεύτερο παιδί του

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες και τα νέα στοιχεία από την «βουτιά θανάτου» του 44χρονου από τον 24ο όροφο του Πύργου Απόλλωνα στους Αμπελοκήπους, ο οποίος φέρεται να έπεσε μετά από τηλεφώνημα.

 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας περίμενε το δεύτερο παιδί του, καθώς η σύζυγός του πρόκειται να γεννήσει από μέρα σε μέρα, ενώ οι λόγοι που τον οδήγησαν στην αυτοκτονία παραμένουν άγνωστοι.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 13:30, όταν ο 44χρονος καθόταν σε καφέ του 24ου ορόφου. Μετά από ένα τηλεφώνημα, σηκώθηκε, ανέβηκε στο τραπέζι και, περνώντας μέσα από την τζαμαρία, έπεσε στο κενό. Η πτώση προκάλεσε έντονο θόρυβο, με πολλούς να πιστεύουν αρχικά ότι επρόκειτο για έκρηξη ή πυροβολισμό.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι δυστυχώς απλώς επιβεβαίωσαν τον θάνατό του. Η υπόθεση διερευνάται από τις αρχές για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες της τραγωδίας. Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό που καταγράφεται στο ίδιο σημείο του Πύργου Απόλλων, στο εστιατόριο Deos, και η αστυνομία συλλέγει στοιχεία για να καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα.

Πηγή: dnews.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi

17 Οκτ 2025

