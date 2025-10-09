Το Μεσολόγγι υποδέχθηκε τους πρωτοετείς φοιτητές με γιορτή στην κεντρική πλατεία

Με ένα μεγάλο φεστιβάλ μουσικής το Μεσολόγγι υποδέχθηκε τους πρωτοετείς φοιτητές σε μία ξεχωριστή γιορτή στην κεντρική πλατεία, στο πλαίσιο του «Welcome to Up Fest».

Η ανακοίνωση του Δήμου Μεσολογγίου:

Η Ιερή Πόλη Μεσολογγίου υποδέχθηκε με ενθουσιασμό και φέτος τους πρωτοετείς φοιτητές της ακαδημαϊκής χρονιάς 2025-2026, διοργανώνοντας ένα μεγάλο φεστιβάλ μουσικής, διασκέδασης και τοπικών γεύσεων. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025, στην πλατεία Μάρκου Μπότσαρη και αποτέλεσε μια μοναδική γιορτή για την πόλη μας και τους νέους φοιτητές που θα φοιτήσουν στις πανεπιστημιακές σχολές του Μεσολογγίου.

Το φεστιβάλ «Welcome to Up Fest», που διοργανώθηκε από τον Δήμο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και υποστηρίχθηκε από τον Ναυτικό Όμιλο Μεσολογγίου, την ομάδα Messolonghi by Locals, τον Σύλλογο Γυναικών Ιερής Πόλης Μεσολογγίου «Άρτεμις» και τη Φωτογραφική Λέσχη Μεσολογγίου «Φωτολέμε», είχε ως σκοπό να καλωσορίσει τους νέους φοιτητές και να τους βοηθήσει να γνωρίσουν την πόλη που θα φιλοξενήσει τις σπουδές τους.

Ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, κ. Σπύρος Διαμαντόπουλος, καλωσόρισε τους φοιτητές και τους προσκάλεσε να ανακαλύψουν τις πολλές ομορφιές της περιοχής, τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας με τη δημοτική αρχή για την υποστήριξή τους σε οποιαδήποτε δυσκολία ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Η βραδιά άνοιξε με μουσική από DJ, ενώ συνεχίστηκε με ζωντανή συναυλία από τους The 5 Mates, οι οποίοι ξεσήκωσαν το κοινό με την ενέργεια και την εμφάνισή τους. Οι φοιτητές και οι καλεσμένοι απόλαυσαν τοπικές λιχουδιές και αναψυκτικά, προσφορά του Συλλόγου Γυναικών «Άρτεμις», δημιουργώντας μια ευχάριστη γιορτινή ατμόσφαιρα στην κεντρική πλατεία της πόλης.

Η εκδήλωση αποτέλεσε έναν θετικό οιωνό για τη συνέχιση της συνεργασίας του Δήμου με το Πανεπιστήμιο Πατρών και τη στήριξη των φοιτητών, ενισχύοντας τη σύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την τοπική κοινωνία του Μεσολογγίου.

Δείτε φωτογραφίες: