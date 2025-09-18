Το Μεσολόγγι υποδέχεται το Φεστιβάλ Δημιουργικού Τουρισμού 2025

Το Φεστιβάλ Δημιουργικού Τουρισμού 2025 υποδέχεται το Μεσολόγγι, σε ένα μοναδικό τριήμερο εμπειριών που φέρνει κοντά παιδιά, έφηβους και ενήλικες με την τέχνη, τη γαστρονομία και την τοπική παράδοση.

Το Μεσολόγγι φιλοξενεί ένα τριήμερο εμπειριών (19–20–21 Σεπτεμβρίου 2025) που φέρνει πιο κοντά παιδιά, έφηβους και ενήλικες με την τέχνη, τη γαστρονομία και την τοπική παράδοση.

Το Φεστιβάλ Δημιουργικού Τουρισμού προσφέρει δωρεάν εργαστήρια που συνδυάζουν πρακτική γνώση, βιωματική συμμετοχή και αυθεντική επαφή με τον τόπο.

Ξυλότορνος, χαρακτική, κεραμική, ψάρεμα, γαστρονομία με παραδοσιακές συνταγές, καθώς και εργαστήρια μεταξοτυπίας και χορός στο ηλιοβασίλεμα της Τουρλίδας συνθέτουν ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα για όσους θέλουν να ζήσουν το Μεσολόγγι με έναν διαφορετικό τρόπο.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Δημιουργικού Τουρισμού, τα παιδιά ηλικίας 6–12 ετών θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε δωρεάν βιωματικά εργαστήρια που αναδεικνύουν τον πλούτο της λιμνοθάλασσας και της τοπικής παράδοσης.

Ξυλότορνος, ζωγραφική, ψάρεμα, επιτραπέζια παιχνίδια, χαρτοποιία, μεταξοτυπία και θεατρικό παιχνίδι με πρωταγωνιστές τον Αλατούλη, το Φοινικόπτερο και τον Αργύρη τον Αργυροπελεκάνο, προσφέρουν στα παιδιά μια μοναδική ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να ανακαλύψουν τη δημιουργικότητα μέσα από το περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά του Μεσολογγίου.

Για τη συμμετοχή σας, απαιτείται δήλωση συμμετοχής

στα τηλέφωνα: 2631302048 | 6940742001

Ή μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας: https://forms.gle/PvX1HCi1QB5fHeAW7

Το Πρόγραμμα Εφήβων & Ενηλίκων με μία ματιά:

● Εργαστήριο Ξυλότορνου

● Χαρακτική στην Πελάδα

● Παστώνοντας ψάρια & παρασκευάζοντας αυγοτάραχο

● Εργαστήριο Κεραμικής: Το χώμα παίρνει μορφή

● Μαθαίνουμε να ψαρεύουμε στη λιμνοθάλασσα

● Εργαστήριο Μαγειρικής: Πετάλι και καβουρομακαρονάδα

● Εισαγωγή στη Μεταξοτυπία

● Εργαστήριο Χορού στο Ηλιοβασίλεμα

Το Παιδικό Πρόγραμμα με μία ματιά (6–12 ετών):

Εργαστήριο Ξυλότορνου

Κατασκευές εμπνευσμένες από τη λιμνοθάλασσα

Ζωγραφική: Τα χρώματα της λιμνοθάλασσας

Μαθαίνουμε να ψαρεύουμε στη λιμνοθάλασσα

Επιτραπέζια παιχνίδια Μεσολογγίου

Φτιάχνουμε ανακυκλωμένο χαρτί και βιβλιοδετούμε

Μεταξοτυπία για μικρούς δημιουργούς

Θεατρικο Παιχνίδι: Ο Αλατούλης Αλμυρούλης, ο Αργύρης ο ντόπιος Αργυροπελεκάνος και το εξωτικό Φοινικόπτερο.

Δηλώσεις συμεμτοχής: https://forms.gle/PvX1HCi1QB5fHeAW7

Ένα τριήμερο όπου η επίσκεψη γίνεται εμπειρία, η παράδοση ζωντανεύει και η δημιουργικότητα συναντά τη φύση.

Το φεστιβάλ δημιουργικού τουρισμού υλοποιείται από την Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ στο πλαίσιο της δράσης 3.1 «Διαδρομή δημιουργικού τουρισμού στην περιοχή κάθε εταίρου» του Σχεδίου Διακρατικής Συνεργασίας «Enhancement of European Rural Development Capabilities - ENERDECA II», του Προγράμματος "Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 -2020" (ΠΑΑ), Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.3 - Διατοπική και Διακρατική Συνεργασία.