Το Μεσολόγγι τιμά τον Στρατηγό Δημήτριο Θεοδωράκη

Το Μεσολόγγι θα τιμήσει σε εκδήλωση τον Στρατηγό Δημήτριο Θεοδωράκη το ερχόμενο Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Η πρόσκληση του Δήμου Μεσολογγίου αναφέρει:

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου σας προσκαλείνα τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωσηπρος τιμήν του Απελευθερωτή και Φρουράρχου της Κορυτσάς,Στρατηγού Δημητρίου Π. Θεοδωράκη (22/11/1940),που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 10:30 π.μ.στην πλατεία Στρατηγού Δημητρίου Θεοδωράκη, Συνοικία Καλλονή Μεσολογγίου.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαιτέρως.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

• Έναρξη Τελετής

• Επιμνημόσυνη Δέηση

• Χαιρετισμός από εκπρόσωπο του Δήμου

• Χαιρετισμός εκπροσώπου των απογόνων του Στρατηγού Δημητρίου Θεοδωράκη

• Ομιλία από τον Αντισυνταγματάρχη Τεθωρακισμένων ε.α. κ. Σκαρλάτο Αναστάσιο,

Πρόεδρο του Παραρτήματος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου,της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού

• Απαγγελία ποιημάτων από μαθητές Δημοτικών Σχολείων

• Κατάθεση Στεφάνων

• Ενός λεπτού σιγή – Εθνικός ύμνος

• Πέρας Τελετής

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Σπυρίδων Β. Διαμαντόπουλος