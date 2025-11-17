Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου, 2025
Το Μεσολόγγι τιμά τον Στρατηγό Δημήτριο Θεοδωράκη

Το Μεσολόγγι θα τιμήσει σε εκδήλωση τον Στρατηγό Δημήτριο Θεοδωράκη το ερχόμενο Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Η πρόσκληση του Δήμου Μεσολογγίου αναφέρει:

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου σας προσκαλείνα τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωσηπρος τιμήν του Απελευθερωτή και Φρουράρχου της Κορυτσάς,Στρατηγού Δημητρίου Π. Θεοδωράκη (22/11/1940),που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 10:30 π.μ.στην πλατεία Στρατηγού Δημητρίου Θεοδωράκη, Συνοικία Καλλονή Μεσολογγίου.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαιτέρως.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

• Έναρξη Τελετής
• Επιμνημόσυνη Δέηση
• Χαιρετισμός από εκπρόσωπο του Δήμου
• Χαιρετισμός εκπροσώπου των απογόνων του Στρατηγού Δημητρίου Θεοδωράκη
• Ομιλία από τον Αντισυνταγματάρχη Τεθωρακισμένων ε.α. κ. Σκαρλάτο Αναστάσιο,
Πρόεδρο του Παραρτήματος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου,της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού
• Απαγγελία ποιημάτων από μαθητές Δημοτικών Σχολείων
• Κατάθεση Στεφάνων
• Ενός λεπτού σιγή – Εθνικός ύμνος
• Πέρας Τελετής

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Σπυρίδων Β. Διαμαντόπουλος

