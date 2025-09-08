Το Μεσολόγγι συμμετέχει στο «Greece Race for the Cure»

Το Μεσολόγγι συμμετέχει ενεργά στο «Greece Race for the Cure», τον μεγαλύτερο αγώνα δρόμου ενάντια στον καρκίνο του μαστού, και καλεί όλους να ενώσουν τις δυνάμεις τους με περπάτημα ή τρέξιμο για καλό σκοπό.

Την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου στις 09:30 δίνουμε ραντεβού στο δρόμο της Τουρλίδας για μια μοναδική δράση με κοινωνικό αποτύπωμα.

Η διαδικασία συμμετοχής είναι απλή και γίνεται μέσω της ιστοσελίδας almazois.gr έως τις 15/09:

  • Μπαίνεις στην ιστοσελίδα: https://almazois.gr/greece-race-for-the-cure/

  • Κλικάρεις: Πάρε μέρος στον αγώνα.

  • Γίνε μέλος σε υπάρχουσα ομάδα

  • Στην αναζήτηση ομάδας: Μεσολόγγι Race for the Cure

  • Γίνε μέλος με τον κωδικό: 67972135

  • Στον τρόπο συμμετοχής: digital

  • Στην παραλαβή υλικού: από 3ης Σεπτεμβρίου (θα το παραλάβουμε εμείς)!

Το κόστος συμμετοχής είναι 8 ευρώ και περιλαμβάνει το μπλουζάκι της διοργάνωσης.

Με τη συμμετοχή στη δράση, στέλνουμε μήνυμα ζωής, ελπίδας και αλληλεγγύης.

Δείτε την αφίσα:

Ετικέτες: GREECE RACE FOR THE CURE, αγώνας δρόμου, καρκίνος του μαστού, Μεσολόγγι

