Το Μεσολόγγι στο επίκεντρο του διαλόγου για τον Θαλάσσιο Τουρισμό και τη Γαλάζια Ανάπτυξη

Τις σημαντικές προοπτικές οικονομικής και τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, με σημείο αναφορά τη θάλασσα και τη Μαρίνα Μεσολογγίου, ανέδειξε το Western Greece Forum Messolonghi 2025, το οποίο πραγματοποιήθηκε χθες Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2025 στο Μέγαρο Χρυσόγελου, με τίτλο «Θαλάσσιος Τουρισμός & Γαλάζια Οικονομία στη Δυτική Ελλάδα: Ευκαιρίες και Προοπτικές».

Η ημερίδα, η οποία συνδιοργανώθηκε από τον Δήμο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου και την Ένωση Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδος (ΕΝΑ), συγκέντρωσε το ενδιαφέρον πλήθους πολιτών, εκπροσώπων φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιχειρηματιών και ανθρώπων του τουρισμού και της ναυτιλίας, οι οποίοι παρακολούθησαν με ενδιαφέρον τους ομιλητές και συμμετείχαν στη συζήτηση που ακολούθησε στη συνέχεια.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος, ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Θανάσης Παπαθανάσης, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδος, Νεκτάριος Καλαντζής και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Helleniq Energy Σπήλιος Λιβανός.

Εισηγητές της ημερίδας ήταν η Διονυσία Λεσχοπούλου, Co-Owner & Head of Sales Dept. Athenian Yachts Enterprises S.A. – Μαρίνα Μεσολογγίου Α.Ε., η Νεκταρία Αλετρά, Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μεσολογγίου, ο Χαράλαμπος Κακιούζης, Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρεβέζης και ο Κωνσταντίνος Καραμπάτσος, Γενικός Διευθυντής Maritime Project, της Μαρίνα Μπενιτσών στην Κέρκυρα.

Οι εισηγήσεις ανέδειξαν τόσο καλές πρακτικές όσο και ευκαιρίες ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισμού, την ανάγκη ενίσχυσης των λιμενικών υποδομών, αλλά και τη σημασία της δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ των παραθαλάσσιων Δήμων της Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και η ελκυστικότητα της περιοχής.

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους τους εισηγητές, τους συνεργαζόμενους φορείς και τους συμμετέχοντες, για την παρουσία και τη συμβολή τους στη γόνιμη συζήτηση γύρω από ένα πεδίο με σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές για τον τόπο.

Η ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του Δήμου για την ενίσχυση της εξωστρέφειας, της επιχειρηματικότητας και της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής, αξιοποιώντας τα μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα του Μεσολογγίου και της λιμνοθάλασσας.