Το Μεσολόγγι φώτισε το Ευρωκοινοβούλιο – Η Ιερά Πόλη ακούστηκε ηχηρά στην «καρδιά» της Ευρώπης

Το Μεσολόγγι ακούστηκε ηχηρά στην «καρδιά» της Ευρώπης με την εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που τίμησε τα 200 χρόνια από την ηρωική Έξοδο και αναγνωρίστηκε ως ένα κορυφαίο ιστορικό γεγονός, διεθνούς εμβέλειας.

Η ανακοίνωση του Δήμου Μεσολογγίου:

Ως ένα κορυφαίο ιστορικό γεγονός, διεθνούς εμβέλειας, αναγνωρίστηκε η Έξοδος του Μεσολογγίου στην τιμητική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες την Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2025. Κατά την ομιλία του στο σώμα των Ευρωβουλευτών, ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, Σπυρίδων Διαμαντόπουλος, χαρακτήρισε το Μεσολόγγι ως ένα «διαχρονικό σημείο αναφοράς ιδανικών και πανανθρώπινων αξιών», ενώ επισήμανε ότι η ηρωική θυσία της Εξόδου αποτελεί «τη μεγαλύτερη πνευματική νίκη του Αγώνα».

Η εκδήλωση άνοιξε με βίντεο-φόρο τιμής στον αείμνηστο εικονολήπτη Γιώργο Παυλάκη, ενώ στη συνέχεια προβλήθηκε βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Δρ. Mark Mazower, Καθηγητή Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης, ο οποίος αναφέρθηκε στην Έξοδο του Μεσολογγίου ως «ένα από τα πιο ξεκάθαρα παραδείγματα συλλογικής τόλμης, αυτοθυσίας και αδιάκοπης επιδίωξης της ελευθερίας» τονίζοντας τη διαχρονική αξία του αγώνα των Μεσολογγιτών για την Ελευθερία.

Κορυφαία στιγμή συγκίνησης αλλά και υπερηφάνειας υπήρξε η παράδοση της σημαίας της Ιερής Πόλης Μεσολογγίου από τον Δήμαρχο στην Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα, μαζί με ένα αντίγραφο εκ των 1826 της συλλεκτικής ανατύπωσης του Εθνικού Ύμνου, και την πρόσκληση για επίσκεψη στο Μεσολόγγι στις επετειακές εκδηλώσεις το 2026, πρόσκληση για την οποία η Πρόεδρος εξέφρασε το ενδιαφέρον της.

Η εκδήλωση, η οποία τιτλοφορούνταν «Η Έξοδος του Μεσολογγίου: Ο Φιλελληνισμός και τα Πρώτα Ίχνη της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης», διατελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας. Διοργανώθηκε από τους Ευρωβουλευτές Ελισάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη (EPP), Γιάννη Μανιάτη (S&D) και Νικόλα Φαραντούρη (The Left), ενώ ιδιαίτερα κομβική υπήρξε η συμβολή του Μεσολογγίτη Πληρεξούσιου Υπουργού της Ελλάδας, Παναγιώτη Γιωτόπουλου, ο οποίος υπήρξε και ο συντονιστής της εκδήλωσης.

Στην εκδήλωση παρέστησαν, εκτός από τους προαναφερόμενους, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην Ε.Ε., Πρέσβης Ιωάννης Βράιλας, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μάνφρεντ Βέμπερ, ο οποίος απεύθυνε χαιρετισμό, ο Αντιπεριφερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας, Θανάσης Μαυρομμάτης, Έλληνες Ευρωβουλευτές, πλην όσων αναφέρθηκαν, καθώς και Ευρωβουλευτές άλλων ευρωπαϊκών χωρών, η Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Χριστίνα Σταρακά, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού & Οικονομικών, Δημήτρης Πετρόπουλος, η Καθηγήτρια Ευρωπαϊκής Ενοποίησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Φωτεινή Ασδεράκη, καθώς και Μεσολογγίτες, εκπρόσωποι συλλόγων.

Η εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες σηματοδότησε τη δυναμική εκκίνηση του κύκλου των τιμητικών εκδηλώσεων για τη Διακοσιοστή Επέτειο της Εξόδου, που θα κορυφωθεί το προσεχές έτος με πληθώρα πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων στην Ιερή Πόλη Μεσολογγίου, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Δείτε φωτογραφίες: