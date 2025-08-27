Το Μεσολόγγι φοράει τα γιορτινά του - Σε λίγες μέρες το 7ο Φεστιβάλ των Ντόπιων!

Το Μεσολόγγι ετοιμάζεται να υποδεχτεί το 7ο Φεστιβάλ των Ντόπιων – Messolonghi by Locals Festival, μια τριήμερη πολιτιστική γιορτή που θα γεμίσει την πόλη με μουσική, τέχνη, γεύσεις και βιωματικές δράσεις.

Λίγες μόλις μέρες απομένουν και η πόλη ετοιμάζεται για την γιορτή. Το φεστιβάλ μάς προσκαλεί να λάβουμε μέρος σε εκδηλώσεις που αναδεικνύουν την τοπική ταυτότητα και τον πολιτιστικό πλούτο του Μεσολογγίου: ξεναγήσεις, εργαστήρια, μουσικές βραδιές, παιδικό πρόγραμμα, παρουσιάσεις τοπικών προϊόντων και υπαίθριες δραστηριότητες.

Επισκέπτες και κάτοικοι θα έχουν την ευκαιρία να περπατήσουν στους δρόμους της Ιερής Πόλης, να γνωρίσουν τις γειτονιές, να ανακαλύψουν τη λιμνοθάλασσα και τον Αράκυνθο, να γευτούν τοπικά προϊόντα και να ζήσουν από κοντά την εμπειρία ενός βιωματικού φεστιβάλ που ανήκει σε όλους.

Το Φεστιβάλ των Ντόπιων αφορά μια ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής, γνωριμίας και γιορτής, που συνδέει το χθες με το σήμερα και φέρνει στο προσκήνιο τη ζωντανή καρδιά του Μεσολογγίου.

Το 7ο Φεστιβάλ των Ντόπιων πραγματοποιείται 29–30–31 Αυγούστου 2025.

Δείτε το πλήρες πρόγραμμα: https://messolonghifestival.com/programma2025/

Παιδικό πρόγραμμα: https://messolonghifestival.com/kidsprogram2025/