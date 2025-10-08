Το Μεσολόγγι έγινε... ΟΗΕ - Μαθητικό Συνέδριο Aetolia-MUN στο Καλλιτεχνικό Σχολείο

Σε μικρογραφία του ΟΗΕ το Καλλιτεχνικό Σχολείο Μεσολογγίου μετατράπηκε με το μαθητικό συνέδριο Aetolia MUN όπου μαθητές ανέλαβαν ρόλους διπλωματών και συζήτησαν παγκόσμια ζητήματα.

Η ανακοίνωση:

Το Σαββατοκύριακο 4 και 5 Οκτωβρίου, οι εγκαταστάσεις του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ι.Π. Μεσολογγίου μετατράπηκαν σε μία μικρογραφία των Ηνωμένων Εθνών. Οι σχολικές αίθουσες μεταμορφώθηκαν σε επιτροπές διπλωματίας, debate και διεθνών σχέσεων, ενώ οι μαθητές ανέλαβαν τον ρόλο διπλωματών, αναζητώντας λύσεις σε κρίσιμα ζητήματα της διεθνούς πολιτικής – και όλα αυτά, φυσικά, στα αγγλικά.

Το συνέδριο Aetolia-MUN (Model United Nations) αποτελεί μια μαθητική πρωτοβουλία και έναν νέο, αλλά πολλά υποσχόμενο θεσμό για την Αιτωλοακαρνανία και γενικότερα για την ελληνική επαρχία. Τα συνέδρια MUN μέχρι πρόσφατα αποτελούσαν κυρίως προνόμιο ιδιωτικών σχολείων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, με πρωτοβουλίες όπως αυτή, αρχίζουν να αποκτούν χώρο και στις δημόσιες σχολικές κοινότητες της περιφέρειας.

Το φετινό Aetolia-MUN κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω από 120 μαθητές-συμμετέχοντες από σχολεία εντός και εκτός νομού, με την τελετή έναρξης να τιμούν με την παρουσία τους εξέχοντα πρόσωπα της τοπικής κοινωνίας και του ακαδημαϊκού χώρου.

Το Σάββατο, οι νεαροί "διπλωμάτες" ξεκίνησαν τη διαδικασία σχηματισμού συμμαχιών,

σχεδίασαν νομοσχέδια και πρότειναν λύσεις σε συγκεκριμένα διεθνή ζητήματα. Η Κυριακή ήταν αφιερωμένη εξ ολοκλήρου στο debate, με βασικό στόχο την υπερψήφιση των νομοσχεδίων στις επιτροπές τους.

Το Aetolia-MUN δεν ήταν μόνο μία προσομοίωση, αλλά και μια μοναδική ευκαιρία για τους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες ρητορικής, συνεργασίας, κρίσιμης σκέψης και δημόσιου λόγου. Ένα σαββατοκύριακο γεμάτο γνώση, διάλογο και... διπλωματία!

Η διοργάνωση του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά από μαθητές, αποδεικνύοντας πως η νέα γενιά μπορεί να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε σημαντικές εκπαιδευτικές δράσεις.

Την οργανωτική ομάδα αποτέλεσαν οι Παναγιώτης – Νεκτάριος Αρτοποιός, Λάμπρος Παπαναστασίου Λυδία Γκάμπου, Έβελυν Κένο Επιτροπάκη, Σύνθια Ντέλ Τόρο, Άλεξ Πανάρετος. οι οποίοι εργάστηκαν με αφοσίωση, επαγγελματισμό και ομαδικότητα για την επιτυχή διεξαγωγή του Aetolia-MUN.

Υ.Γ.: Η οργανωτική επιτροπή του Aetolia-MUN εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες σε όλους όσοι στάθηκαν αρωγοί στην υλοποίηση του συνεδρίου. Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στους καθηγητές, τους συνεργάτες, καθώς και όσους πίστεψαν στο όραμα αυτό και συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο στην επιτυχία της διοργάνωσης.