Σε μια γιορτή που ήταν διοργανωμένη ειδικά για τα παιδιά, μικρά και μεγαλύτερα, το Μενίδι στόλισε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο του

Διοργανωτές ήταν η Τοπική Κοινότητα Μενιδίου, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Μενιδίου και ο Σύλλογος Γυναικών Μενιδίου “Ερωδιός”.

Ο Άγιος Βασίλης με τα ξωτικά του μοίρασε δώρα στα παιδάκια, με την συμβολή και συνεργασία του ΚΔΑΠ (Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών) “Τα Στρουμφάκια”.

Οι κάτοικοι του χωριού ετοίμασαν και πρόσφεραν νόστιμα εδέσματα και γλυκίσματα στους συμμετέχοντες (κουραμπιέδες, μελομακάρονα, πίτες σπιτικές κλπ).

Επίσης στην μεγάλη επιτυχία της γιορτής συνέβαλαν και οι τοπικές επιχειρήσεις.

Την εκδήλωση συντόνισε ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Μενιδίου κ. Γιώργος Κακαράντζας, ενώ χαιρετισμό και ευχές απηύθυναν ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας κ. Αθανάσιος Τορουνίδης, η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων Δημοτικού Σχολείου Μενιδίου κ. Μαρία Λιάγγου και η πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Μενιδίου “Ερωδιός” κ. Ναυσικά Σκεντέρη.

Παρευρέθηκαν επίσης και οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Γαλάνης και Φούκας, ο πρώην Δήμαρχος Μενιδίου κ. Γιάννης Πρεβεζιάνος και άλλοι (ας με συγχωρήσουν αν δεν τους διέκρινα μέσα στον πολύ κόσμο και τις χαρούμενες φωνούλες των παιδιών).

Χρόνια πολλά!

Καλά Χριστούγεννα με υγεία και ευτυχία για όλο τον κόσμο!

Ακολουθούν βίντεο με αποσπάσματα από την γιορτή (το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου, τα τραγούδια και τους χορούς των παιδιών, τους χαιρετισμούς των επισήμων, το μοίρασμα των δώρων από τον Άη Βασίλη κλπ).