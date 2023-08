Το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο: Έτοιμο να σαλπάρει το «Icon of the Seas»

Τις τελευταίες πινελιές στο μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο του κόσμου βάζουν οι εργαζόμενοι σε ναυπηγείο στη νοτιοδυτική Φινλανδία προτού σαλπάρει για το παρθενικό του ταξίδι τον ερχόμενο Ιανουάριο.

Ο λόγος για το εντυπωσιακό Icon of the Seas της Royal Carribean, που έχει μήκος 365 μέτρων και βάρος 250.800 τόνων, δηλαδή πενταπλάσιο εκείνου του Τιτανικού.

«Αυτή τη στιγμή εξ’ όσων γνωρίζουμε είναι το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο», λέει ο Τιμ Μέγιερ, διευθύνων σύμβουλος των ναυπηγείων Meyer Turku, που έχουν αναλάβει την κατασκευή του πλοίου, αν και προς το παρόν τον τίτλο αυτό κατέχει επίσημα ένα άλλο γιγάντιο σκάφος της Royal Carribean International, το Wonder of the Seas των 362 μ. και των 18 καταστρωμάτων.

Διαστημόπλοιο στο νερό

Η εταιρεία περιγράφει το Icon of the Seas με τα πάνω από 20 καταστρώματα ως «φουτουριστικό κρουαζιερόπλοιο, που «μοιάζει με διαστημόπλοιο στο νερό» και μπορεί να μεταφέρει κοντά στους 10.000 επιβάτες. Το κρουαζιερόπλοιο, που θυμίζει περισσότερο πλωτό χωριό, διαθέτει το μεγαλύτερο θαλάσσιο waterpark στον κόσμο, το “Category 6” με τις έξι νεροτσουλήθρες για τους λάτρεις της αδρεναλίνης, αλλά και επτά πισίνες και εννέα υδρομασάζ για όσους προτιμούν πιο χαλαρές εμπειρίες. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Icon of the Seas, που ξεκίνησε τον Ιούνιο τις θαλάσσιες δοκιμές, είναι ο τεράστιος γυάλινος θόλος στην πλώρη του.

Μεγαλύτερο, άρα καλύτερο;

Τα ναυπηγεία Meyer Turku λένε ότι έχουν λάβει παραγγελίες για άλλα δύο παρόμοιου μεγέθους κρουαζιερόπλοια. «Είδαμε την τελευταία δεκαετία τα κρουαζιερόπλοια ν α γίνονται μεγαλύτερα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αλέξης Παπαθανάσης, καθηγητής Cruise Management στο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών του Μπρέμερχαβεν, σημειώνοντας ότι «υπάρχουν προφανή οικονομικά οφέλη» από τα μεγάλα πλοία με τη μείωση του κόστους των μεμονωμένων επιβατών.

Μεγάλα κρουαζιερόπλοια, όπως το Icon of the Seas με τα πολλά καταστήματα, παγοδρόμια και χώρους αναψυχής προσφέρουν επίσης περισσότερες επιλογές στους ταξιδιώτες για να ξοδέψουν χρήματα στο σκάφος κι αυτό «με τη σειρά του δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες κρουαζιέρας να είναι πιο κερδοφόρες», και να ανακάμψουν μετά την κρίση στη διάρκεια της πανδημίας και τα δάνεια που πήραν για να επιβιώσουν και τα οποία καλούνται τώρα να εξοφλήσουν. «Θα είναι μια δύσκολη περίοδος με οικονομική λιτότητα για τις εταιρείες κρουαζιέρας», είπε ο κ. Παπαθανάσης, προσθέτοντας ότι αναμένει αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων.

Το κλιματικό αποτύπωμα των μεγάλων κρουαζιερόπλοιων

Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι ένα μεγάλο πλοίο είναι είναι ενεργειακά αποδοτικότερο από πολλά μικρά και με μικρότερο συνολικό κλιματικό αποτύπωμα. Άλλοι όμως διαφωνούν. «Αν ακολουθούσαμε αυτή τη λογική, θα κατασκευάζαμε μεγαλύτερα κρουαζιερόπλοια, αλλά λιγότερα στον αριθμό», λέει η Κόνστανς Ντίκστρα της ΜΚΟ “Transport & Environment” (T&E). «Αλλά δεν συμβαίνει αυτό. Bλέπουμε να κατασκευάζονται ολοένα και περισσότερα σκάφη, που είναι μεγαλύτερα από ποτέ».

Και ενώ στα σύγχρονα πλοία λαμβάνονται μέτρα για τον μετριασμό των εκπομπών ρύπων με τη χρήση τεχνολογίας αιχμής – το Icon of the Seas θα χρησιμοποιεί υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) – οι περιβαλλοντολόγοι διατηρούν έντονες αμφιβολίες. Το LNG, που συχνά χαρακτηρίζεται ως μεταβατικό βήμα προς πιο ουδέτερες κλιματικά επιλογές, έχει χαμηλότερες εκπομπές ρύπων από τα παραδοσιακά καύσιμα πλοίων, αλλά η T&E ανησυχεί για πιθανές διαρροές μεθανίου. «Το LNG έχει δραματικές συνέπειες για το κλίμα επειδή διαρρέει μεθάνιο», είπε η Ντίκστρα.

Ένα τυπικό συστατικό του LNG, το μεθάνιο είναι ένα ισχυρό αέριο θερμοκηπίου, που μπορεί να έχει πολύ χειρότερη επίδραση στο κλίμα από το διοξείδιο του άνθρακα. «Το πρόβλημα είναι ότι όταν χρησιμοποιείται το LNG ως ναυτιλιακό καύσιμο, ενθαρρύνεται η ανάπτυξη της βιομηχανίας φυσικού αερίου», σημειώνει.

