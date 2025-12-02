Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου, 2025
Το μεγάλο σοκ στην αγορά της μόδας πολυτελείας: Έχασε 70 εκατ. πελάτες σε τρία χρόνια

Μεγάλο σοκ στην αγορά της μόδας πολυτελείας, χάνοντας 70 εκατ. πελάτες σε τρία χρόνια, οι καταναλωτές έχουν μειωθεί από 400 σε 330 εκατομμύρια και ιστορικά brands αναζητούν νέες στρατηγικές για να ανανεώσουν τη δυναμική τους.

Αρκεί μια βόλτα στο περίφημο Quadrilatero della Moda στην καρδιά του Μιλάνου και τους εμβληματικούς δρόμους Via Monte Napoleone, Via Alessandro Manzoni και Via della Spiga για να καταλάβει κανείς τι σημαίνει πραγματικά υψηλή ραπτική. Βιτρίνες που θυμίζουν έργα τέχνης, διάσημοι οίκοι μόδας, η όλο λάμψη Εβδομάδα Μόδας, μουσεία αφιερωμένα στην ιστορία και την τέχνη του στυλ… Όλα συνθέτουν ένα σκηνικό όπου η μόδα συναντά την αισθητική, την ιστορία, την αρχιτεκτονική και τον πολιτισμό. Δεν είναι τυχαίο ότι η ιταλική πρωτεύουσα της μόδας προσελκύει κάθε χρόνο εκατομμύρια επισκέπτες που ανυπομονούν να βιώσουν από κοντά το αυθεντικό Made in Italy.

Η Via Monte Napoleone στο Μιλάνο της Ιταλίας, ο δεύτερος πιο ακριβός εμπορικός δρόμος στον κόσμο για το 2025 -μετά την Bond Str. του Λονδίνου. Photo: wikimedia.org/

Μέχρι πριν μερικά χρόνια, η εικόνα τουριστών να περιμένουν υπομονετικά στην ουρά έξω από πολυτελείς μπουτίκ, ήταν συνηθισμένη, ιδίως την περίοδο των εκπτώσεων. Εντούτοις, το luxury την τελευταία περίοδο χαρακτηρίζεται από πτωτική τάση, με τη μεσαία τάξη να αγοράζει λιγότερο και τις εταιρίες να αντιμετωπίζουν κρίση. Το καταναλωτικό κοινό γίνεται πιο επιλεκτικό, προσέχει τις αγορές του και η arte di vivere γίνεται σπάνια εμπειρία, μόνο για λίγους. Στο σύμπαν του Μιλάνου, που μέχρι πρόσφατα έμοιαζε με μια ατελείωτη επίδειξη μόδας, η πραγματικότητα αλλάζει. Η πόλη καλείται πλέον να προσαρμοστεί σε μια εποχή όπου η σπατάλη και η υπερβολή δε βρίσκουν χώρο, καθώς η αγοραστική δύναμη συρρικνώνεται και οι καταναλωτικές συνήθειες μετατοπίζονται.

Η αγορά αλλάζει
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ιταλικής εφημερίδας Corriere della Sera, οι καταναλωτές προϊόντων πολυτελείας μειώθηκαν από 400 σε 330 εκατομμύρια μέσα σε μόλις τρία χρόνια, κυρίως εξαιτίας της πίεσης που δέχεται η μεσαία τάξη. Η αλλαγή αυτή έχει άμεσο αντίκτυπο στον χώρο της μόδας, με ολοένα περισσότερους οίκους να βρίσκονται αντιμέτωποι με οικονομικές δυσκολίες και την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της στρατηγικής τους. Από έρευνα της συμβουλευτικής εταιρίας Bain & Company και του ιδρύματος για τα ιταλικά εμπορικά σήματα πολυτελείας, Altagamma, μέσα σε τρία χρόνια – από το 2022 ως το 2025 – οι καταναλωτές που αγοράζουν προϊόντα πολυτελείας μειώθηκαν κατά 70 εκατομμύρια.

Η αιτία; Καθώς το μεσαίο εισόδημα έχει χάσει αγοραστική δύναμη, πολλοί καταναλωτές αγοράζουν σπανιότερα ή επιλέγουν οικονομικότερα προϊόντα. Ταυτόχρονα, η κατανομή της δαπάνης έχει μετατοπιστεί. Τα τελευταία χρόνια το ποσοστό των «high-spenders» στο σύνολο της αγοράς του luxury ανέβηκε από 30% το 2019 σε 46–47% το 2025. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ορισμένες εταιρίες εξακολουθούν να προσελκύουν ομάδες υψηλού εισοδήματος και επομένως συνεχίζουν, όχι μόνο να αντέχουν, αλλά και να ευδοκιμούν. Από την άλλη, πολλά μεσαίας κατηγορίας brands βλέπουν μείωση των πωλήσεων και δυσκολία να αντιμετωπίσουν τα σταθερά τους έξοδα. Η συνολική κερδοφορία του κλάδου έχει υποχωρήσει σημαντικά, με πολλές εταιρίες να βλέπουν τα κέρδη τους σε επίπεδα αντίστοιχα του 2009.

H Pinko είναι ανάμεσα στις εταιρίες που έχουν ήδη καταφύγει στο εργαλείο της διαπραγματεύσιμης διαδικασίας εξυγίανσης. www.pinko.com

Εταιρίες που επηρεάστηκαν
Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα, η μείωση της ζήτησης στην αγορά πολυτελείας έχει πλήξει ιδιαίτερα τα brands μεσαίας κατηγορίας. Ορισμένες από αυτές τις εταιρίες έχουν ήδη καταφύγει στο εργαλείο της διαπραγματεύσιμης διαδικασίας εξυγίανσης (CNC) -μέτρο προληπτικής εξυγίανσης που εισήχθη το 2021- με στόχο να έρθουν σε συμφωνία με τους πιστωτές τους και να σχεδιάσουν πλάνο ανάκαμψης. Στο συγκεκριμένο μηχανισμό έχουν προσφύγει, μεταξύ άλλων, η Pinko και η Furla, οι οποίες φαίνεται τώρα να έχουν βγει από τη φάση έκτακτης ανάγκης.
Πρόσφατα, η εισηγμένη Aeffe -στην οποία ανήκουν τα brands Alberta Ferretti, Moschino και Pollini- κατέθεσε αίτημα για ενεργοποίηση της διαδικασίας CNC για τις Aeffe και Pollini, ζητώντας παράλληλα μέτρα προστασίας και τον διορισμό ανεξάρτητου ειδικού ώστε να διαχειριστεί την οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουν.

Η πώληση της Versace
Για άλλα ιστορικά brands, η λύση φαίνεται να βρίσκεται στην εξαγορά. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Versace, την οποία η Prada ετοιμάζεται να αποκτήσει από τον αμερικανικό όμιλο Capri Holdings. «Πρόκειται για μια στρατηγική επιλογή, δεν έχουμε καμία αγωνία», σχολίασε ο Λορέντσο Μπερτέλι που θα αναλάβει εκτελεστικός πρόεδρος της Versace. Παρά τις δυσκολίες της παγκόσμιας αγοράς πολυτελείας, ο οίκος παραμένει σταθερά μέσα στα πέντε κορυφαία brands διεθνώς και «έχει πολύ μεγαλύτερο κύκλο εργασιών από τον σημερινό».

H Donatella Versace στο τέλος της επίδειξης Fall/Winter 2024-2025 στην Εβδομάδα μόδας στο Μιλάνο. Τον ιστορικό οίκο αναμένεται να εξαγοράσει η Prada. Photo: Getty Images/Ideal Image

Αντίστοιχα, ο ιστορικός οίκος Trussardi, εξαγοράστηκε από την οικογένεια Miroglio, την οποία ενσωμάτωσε στο βιομηχανικό οικοσύστημά του, όπου ανακτά δυναμική. Η Woolrich, ιστορική αγγλοσαξονική μάρκα που εξαγοράστηκε πρόσφατα από την BasicNet, ιδιοκτησίας της οικογένειας Μπολιόνε, έναντι 90 εκατομμυρίων ευρώ, έχει επίσης περιέλθει στα χέρια μιας δυναστείας του κλάδου, αναφέρει η εφημερίδα. Ακόμη και οίκοι πολυτελείας λιγότερο ισχυροί από τους μεγάλους ομίλους του κλάδου, επιδιώκουν αλλαγή ιδιοκτησίας για να βρουν ξανά δυναμική. Αυτή είναι η περίπτωση της Valextra, μιας εταιρίας από το Μιλάνο με έσοδα περίπου 70 εκατ. ευρώ και με ιδιοκτήτη το fund Neo Investment Partners. Η εταιρία έχει αναθέσει στη Rothschild τον ρόλο του συμβούλου για να εντοπίσει τον κατάλληλο αγοραστή.

Επιβεβαιώνεται πως η κρίση δεν επηρεάζει μόνο τα κορυφαία luxury brands, αλλά τον ευρύτερο χώρο της μόδας. Μπορεί κάποια από αυτά να αντέχουν, ωστόσο η προσιτή πολυτέλεια και οι εταιρίες μεσαίας κατηγορίας αντιμετωπίζουν πιέσεις. Μένει να φανεί αν το ευρύ κοινό θα έχει τη δυνατότητα να τις στηρίξει, αν θα υιοθετηθεί η σωστή στρατηγική και αν θα προσαρμοστούν στην πραγματικότητα.

