Το μεγάλο σοκ στην αγορά της μόδας πολυτελείας: Έχασε 70 εκατ. πελάτες σε τρία χρόνια

Μεγάλο σοκ στην αγορά της μόδας πολυτελείας, χάνοντας 70 εκατ. πελάτες σε τρία χρόνια, οι καταναλωτές έχουν μειωθεί από 400 σε 330 εκατομμύρια και ιστορικά brands αναζητούν νέες στρατηγικές για να ανανεώσουν τη δυναμική τους.

Αρκεί μια βόλτα στο περίφημο Quadrilatero della Moda στην καρδιά του Μιλάνου και τους εμβληματικούς δρόμους Via Monte Napoleone, Via Alessandro Manzoni και Via della Spiga για να καταλάβει κανείς τι σημαίνει πραγματικά υψηλή ραπτική. Βιτρίνες που θυμίζουν έργα τέχνης, διάσημοι οίκοι μόδας, η όλο λάμψη Εβδομάδα Μόδας, μουσεία αφιερωμένα στην ιστορία και την τέχνη του στυλ… Όλα συνθέτουν ένα σκηνικό όπου η μόδα συναντά την αισθητική, την ιστορία, την αρχιτεκτονική και τον πολιτισμό. Δεν είναι τυχαίο ότι η ιταλική πρωτεύουσα της μόδας προσελκύει κάθε χρόνο εκατομμύρια επισκέπτες που ανυπομονούν να βιώσουν από κοντά το αυθεντικό Made in Italy.

Μέχρι πριν μερικά χρόνια, η εικόνα τουριστών να περιμένουν υπομονετικά στην ουρά έξω από πολυτελείς μπουτίκ, ήταν συνηθισμένη, ιδίως την περίοδο των εκπτώσεων. Εντούτοις, το luxury την τελευταία περίοδο χαρακτηρίζεται από πτωτική τάση, με τη μεσαία τάξη να αγοράζει λιγότερο και τις εταιρίες να αντιμετωπίζουν κρίση. Το καταναλωτικό κοινό γίνεται πιο επιλεκτικό, προσέχει τις αγορές του και η arte di vivere γίνεται σπάνια εμπειρία, μόνο για λίγους. Στο σύμπαν του Μιλάνου, που μέχρι πρόσφατα έμοιαζε με μια ατελείωτη επίδειξη μόδας, η πραγματικότητα αλλάζει. Η πόλη καλείται πλέον να προσαρμοστεί σε μια εποχή όπου η σπατάλη και η υπερβολή δε βρίσκουν χώρο, καθώς η αγοραστική δύναμη συρρικνώνεται και οι καταναλωτικές συνήθειες μετατοπίζονται.

Η αγορά αλλάζει

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ιταλικής εφημερίδας Corriere della Sera, οι καταναλωτές προϊόντων πολυτελείας μειώθηκαν από 400 σε 330 εκατομμύρια μέσα σε μόλις τρία χρόνια, κυρίως εξαιτίας της πίεσης που δέχεται η μεσαία τάξη. Η αλλαγή αυτή έχει άμεσο αντίκτυπο στον χώρο της μόδας, με ολοένα περισσότερους οίκους να βρίσκονται αντιμέτωποι με οικονομικές δυσκολίες και την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της στρατηγικής τους. Από έρευνα της συμβουλευτικής εταιρίας Bain & Company και του ιδρύματος για τα ιταλικά εμπορικά σήματα πολυτελείας, Altagamma, μέσα σε τρία χρόνια – από το 2022 ως το 2025 – οι καταναλωτές που αγοράζουν προϊόντα πολυτελείας μειώθηκαν κατά 70 εκατομμύρια.

Η αιτία; Καθώς το μεσαίο εισόδημα έχει χάσει αγοραστική δύναμη, πολλοί καταναλωτές αγοράζουν σπανιότερα ή επιλέγουν οικονομικότερα προϊόντα. Ταυτόχρονα, η κατανομή της δαπάνης έχει μετατοπιστεί. Τα τελευταία χρόνια το ποσοστό των «high-spenders» στο σύνολο της αγοράς του luxury ανέβηκε από 30% το 2019 σε 46–47% το 2025. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ορισμένες εταιρίες εξακολουθούν να προσελκύουν ομάδες υψηλού εισοδήματος και επομένως συνεχίζουν, όχι μόνο να αντέχουν, αλλά και να ευδοκιμούν. Από την άλλη, πολλά μεσαίας κατηγορίας brands βλέπουν μείωση των πωλήσεων και δυσκολία να αντιμετωπίσουν τα σταθερά τους έξοδα. Η συνολική κερδοφορία του κλάδου έχει υποχωρήσει σημαντικά, με πολλές εταιρίες να βλέπουν τα κέρδη τους σε επίπεδα αντίστοιχα του 2009.