Το Μαξίμου συστηματοποιεί τις τροχιοδεικτικές βολές κατά Τσίπρα με τα έργα και τις ημέρες του

Σε θέση μάχης ενόψει της πιθανής επανόδου του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή μπαίνει και επισήμως το Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο συστηματοποιεί τις τροχιοδεικτικές βολές εναντίον του πρώην πρωθυπουργού και επιχειρεί να υπενθυμίσει τον βίο και την πολιτεία του, παρά την προσπάθεια για rebranding, στην οποία έχει αποδυθεί ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Είναι δεδομένο ότι στις ασκήσεις επί χάρτου που κάνει το Μέγαρο Μαξίμου για την πολιτική σεζόν που ξεκινά, η επιστροφή του κ. Τσίπρα αντιμετωπίζεται περίπου ως βεβαιότητα. Είναι ενδεικτική η χθεσινή έρευνα της εταιρίας Interview για το Politic.gr που εμφανίζει μάλιστα τον κ. Τσίπρα στο 26% στον δείκτη καταλληλότητας για πρωθυπουργός, έναντι 31% του κ. Μητσοτάκη.

Η προοπτική επανόδου του κ. Τσίπρα δεν αντιμετωπίζεται υποχρεωτικά ως αρνητική, καθώς ο κ. Μητσοτάκης εδώ και καιρό επιδιώκει ένα αντίπαλον δέος, το οποίο εν τέλει μπορεί να προκύψει από το...πρόσφατο παρελθόν, έστω και με νέους όρους. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι το Μαξίμου υποτιμά τον πρώην πρωθυπουργό. Στην κυβέρνηση δεν έχουν ψευδαισθήσεις ότι κύκλοι που απεργάζονται είτε την πτώση της κυβέρνησης είτε την φθορά της μέχρι το μη περαιτέρω θα «σιγοντάρουν» την προοπτική επιστροφής του κ. Τσίπρα. Εξ ου και δεν εκπλήσσονται από διάφορες κινήσεις που εξελίσσονται στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το κυβερνητικό επιτελείο δεν θα υπενθυμίσει εν είδει «σκιάχτρου» για τους πολίτες ποιο ήταν το αποτέλεσμα της διακυβέρνησης του κ. Τσίπρα, ενώ θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι ο κ. Μητσοτάκης θα ερωτηθεί σχετικώς στη ΔΕΘ και θα τοποθετηθεί.

«Η μεσαία τάξη φτωχοποιήθηκε»

«Κανένας δεν έγινε πλουσιότερος επί Τσίπρα, ούτε οι φτωχοί, ούτε οι μεσαίοι, ούτε οι πλούσιοι. Κανείς. Όλοι φτωχοποιήθηκαν και πολύ περισσότερο η μεσαία τάξη» και τόνισε ότι «ήταν η πλήρης φτωχοποίηση και κυρίως της μεσαίας τάξης γιατί επέβαλλε ή αύξησε τριάντα φόρους», επεσήμανε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης (ΣΚΑΪ), απαντώντας έτσι στην κριτική που άσκησε στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης δια της γαλλικής Le Monde ο κ. Τσίπρας. Αντιπαρέβαλε δε τις επιλογές του πρώην πρωθυπουργού με τις μειώσεις φόρων που έχει δρομολογήσει από την αρχή της θητείας του ο κ. Μητσοτάκης και οι οποίες θα συστηματοποιηθούν με τις εξαγγελίες από το βήμα της ΔΕΘ.

Διόλου τυχαία επίσης η κυβέρνηση που έχει αυστηροποιήσει κατά πολύ τον Ποινικό Κώδικα επαναφέρει τα "έργα και ημέρες" του περίφημου νόμου Παρασκευόπουλου, χάρη στις ευεργετικές διατάξεις του οποίου αποφυλακίστηκαν χιλιάδες κρατούμενοι. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που παρέθεσε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας, την περίοδο 2015-2019 έβγαιναν από τη φυλακή κάθε μήνα περίπου 430 με 450 κρατούμενοι κάνοντας χρήση των εν λόγω διατάξεων διατάξεων. Ειδικά το 2017 δε αποφυλακίστηκαν 320 άτομα με καταδίκες για ληστείες και 1.137 με καταδίκες για κλοπές, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός που αφορά υποθέσεις ναρκωτικών πλησίαζε τους 700.

protothema.gr