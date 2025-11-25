«Το λιγουρεύεσαι;»: Το «ευχαριστώ» του Τσίπρα στον Άδωνι για την «Ιθάκη»

Τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη τρόλαρε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έχει κατ’ επανάληψη σχολιάσει με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο το βιβλίο «Ιθάκη», κατά τη διάρκεια της υπογραφής αντιτύπων στο γραφείο του.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του ο κ. Γεωργιάδης αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και το βιβλίο του, είχε σχολιάσει στο Action24 «ο κύριος Τσίπρας με κατηγορούσε σε όλη μου την πολιτική σταδιοδρομία ως τηλεβιβλιοπώλη. Τηλεβιβλιοπώλη με ανέβαζε, τηλεβιβλιοπώλη με κατέβαζε. Και κατέληξε να γίνει αυτός τηλεβιβλιοπώλης τώρα.

Μια χαρά μάρκετινγκ κάνει να πουλήσει το βιβλίο του. Άρα, Αλέξη μου, μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλο λόγο μην πεις».

Η αφιέρωση Τσίπρα σε Αδωνι

Με αφορμή τις δηλώσεις αυτές ο Αλέξης Τσίπρας ανέβασε ένα βίντεο στο instagram με τον ίδιο να υπογράφει ένα βιβλίο του το οποίο προορίζεται για τον Άδωνι Γεωργιάδη. Αστειτόμενος με τους συνεργάτες του ο Αλέξης Τσίπρας διαβάζει και την αφιέρωση προς τον υπουργό Υγείας. «Στον Άδωνι: Βαθύτατες ευχαριστίες για τη διαφήμιση που μου έχει κάνει».

Στη συνέχεια ο πρώην πρωθυπουργός εμφανίζεται να κρατάει το βιβλίο του και να λέει τη χαρακτηριστική ατάκα που έλεγε ο Αδωνις Γεωργιάδης στις τηλεπωλήσεις βιβλίων «το λιγουρέυεσαι;».

Πηγή: iefimerida.gr