Η Sauber γνωστοποίησε την ημέρα παρουσίασης του μονοθεσίου τη για το 2024, με τα αποκαλυπτήρια της ομάδας να πέφτουν την ίδια ημέρα με εκείνα της βρετανικής.

Στις 5 Φεβρουαρίου, ο κόσμος της Formula 1 θα παρακολουθήσει δύο “Season Launch”. Αρχικά, η Williams ανακοίνωσε πρώτη πως σκοπεύει να πραγματοποιήσει την παρουσίαση του νέου της σχεδιασμού εκείνη την ημερομηνία και ύστερα ακολούθησε η γνωστοποίησε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της Alfa Romeo.

Η Sauber θα πορευτεί με τους Βάλτερι Μπότας και Ζου Γκουάνγιου για άλλη μία χρονιά, με τον Αλεσάντρο Αλούνι Μπράβι να είναι στο ρόλο του επικεφαλής, ή – πιο σωστά – στο ρόλο του εκπροσώπου ομάδας. Το 2023, η Alfa Romeo ολοκλήρωσε στην 9η θέση του βαθμολογικού πίνακα στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, με 16 πόντους.//ΓΚ.

Buckle up, it’s almost time

You don’t want to miss this one. 5.2.24 pic.twitter.com/JGyG7KYjZF

— Alfa Romeo F1 Team Stake (@alfaromeostake) December 22, 2023