To Λαμία-Καρπενήσι ένα από τα οδικά έργα που αλλάζουν το χάρτη των υποδομών στην Ελλάδα

Ο οδικός άξονας Λαμία-Καρπενήσι εντάσσεται στα oκτώ μεγάλα έργα που αλλάζουν τον χάρτη των υποδομών στην Ελλάδα, βελτιώνοντας τις μεταφορές και την ανάπτυξη της περιοχής.

Γυρίζει σελίδα ο χώρος των υποδομών στην Ελλάδα. Η εξεύρεση κεφαλαίων από την πολιτεία θα βάλει τις ακροτελεύτιες πινελιές στον καμβά των μεγάλων έργων στην Ελλάδα. Πρόκειται για 8 projects που επι θύραις βρίσκεται η δημοπράτηση τους όταν βρεθούν οι κατάλληλοι πόροι για την υλοποίηση τους δεδομένου ότι μολονότι το ΠΔΕ βαίνει αυξανόμενο δεν είναι αρκετό.

Ειδικότερα πρόκειται για τα εξής έργα:

Άξονας Λαμία-Καρπενήσι: τμήμα Μακρυκώμη-Τυμφρηστός 200 εκατ. ευρω

Αντικείμενο της Σύμβασης περιλαμβάνεται η μελέτη και η κατασκευή του έργου «Οδικός Άξονας Λαμία – Καρπενήσι, τμήμα Σύνδεση πέρατος παράκαμψης Μακρακώμης με ανατολικό μέτωπο Σήραγγας Τυμφρηστού». Το συνολικό μήκος του έργου είναι περίπου 30 χλμ. Το έργο στο σύνολο σχεδόν του μήκους του (με εξαίρεση μικρά τμήματα στα άκρα του έργου) ακολουθεί νέα χάραξη. Ο διαγωνισμός ξεκίνησε το 2023 από το υπουργείο ΥΠΟΜΕ. Συμμετέχουν τα σχήματα: ΑΒΑΞ, ΤΕΡΝΑ, ΜΕΤΚΑ-ΑΚΤΩΡ, ΤΕΚΑΛ-TRACE-ΕΛΙΚΑ και ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ-ΕΚΤΕΡ-ΤΕΝΑ-ΕΡΕΤΒΟ, ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ-ΟΔΟΣ-ΙΝΤΕΡΚΑΤ-ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ-ΕΡΓΟΚΑΤ.

Επέκταση Λεωφόρου Κύμης 352 εκατ. ευρώ

Είναι το απόλυτο έργο που θα δώσει το φιλί της ζωής στην Αττική Οδό, αφού η παρέμβαση που ανακοινώθηκε από την πολιτεία λίαν προσφάτως απομειώνει περίπου στο 50% τη φόρτιση στον κόμβο της Μεταμόρφωσης και μόνο. Ο διαγωνισμός αφορά στην πρώτη επέκταση της Αττικής Οδού εδώ και 18 χρόνια. Η Λεωφόρος Κύμης με αυτό το έργο θα φτάσει μέχρι τη Λυκόβρυση στον ανισόπεδο κόμβο Καλυφτάκη. Μεγάλο μέρος του έργου είναι υπόγειο αλλά όπως φαίνεται δεν υπάρχουν τα απαραίτητα κονδύλια. Ο διαγωνισμός ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2022 και είναι σε τελικό στάδιο, ωστόσο υπάρχει προσφυγή στο ΣτΕ και αναμένεται η απόφαση που θα κρίνει το έργο. Αναθέτουσα Αρχή είναι το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και ανάδοχο το σχήμα ΤΕΡΝΑ-ΑΚΤΩΡ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ.

Άξονας Δράμα-Αμφίπολη με ΣΔΙΤ 248 εκατ. ευρώ

Ο διαγωνισμός-ΣΔΙΤ ξεκίνησε στις 6 Δεκεμβρίου 2022 από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με την εκδήλωση ενδιαφέροντος. Συμμετείχαν οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ΙΝΤΡΑΚΑΤ, ΑΒΑΞ. Ο διαγωνισμός βρίσκεται στην β` φάση. Η διάρκεια του έργου-ΣΔΙΤ έχει οριστεί σε 360 μήνες (30 χρόνια). Τα 4 πρώτα έτη αφορούν στην κατασκευή/αναβάθμιση των υποδομών των οδικών αξόνων και τα υπόλοιπα αφορούν στην περίοδο λειτουργίας και συντήρησης.

Άξονας Θεσσαλονίκη-Έδεσσα 444 εκατ. ευρώ

Είναι ακόμα ένα οδικό έργο-ΣΔΙΤ. Ο διαγωνισμός ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2022 και κίνησε το ενδιαφέρον των πέντε μεγάλων ομίλων. Με την ολοκλήρωση του θα δημιουργηθεί ένας σημαντικός κάθετος άξονας στην Εγνατία Οδό και θα διευκολυνθούν οι οδικές μεταφορές από/προς την Θεσσαλονίκη. Αναθέτουσα Αρχή είναι το υπουργείο ΥΠΟΜΕ.

Νέα σιδηροδρομική γραμμή Νέα Καρβάλη-Τοξότες Ξάνθης 240 εκατ. ευρώ

Το έργο αφορά σε εργασίες για την κατασκευή της υποδομής, επιδομής και σταθμών/στάσεων για νέα μονή σιδηροδρομική γραμμή στο τμήμα Ν. Καρβάλη – Τοξότες (περιοχή Ξάνθης), μήκους 32 χλμ. περίπου, καθώς και του κλάδου από Ν. Καρβάλη προς τον νέο εμπορευματικό λιμένα Καβάλας, μήκους 5,3 χλμ. περίπου. Αναθέτουσα Αρχή είναι η ΕΡΓΟΣΕ. Στον διαγωνισμό μειοδότησε η εταιρεία ΤΕΡΝΑ.

Αναβάθμιση Σιδηροδρομικής γραμμής ΣΚΑ-Οινόη 300 εκατ. ευρώ

Αντικείμενο του έργου είναι η αναβάθμιση του σιδηροδρομικού τμήματος ΣΚΑ – Οινόη (περίπου 52 χλμ υφιστάμενης διπλής σιδηροδρομικής γραμμής) , τα έργα υποδομής στους ενδιάμεσους σιδηροδρομικού σταθμούς, την αναβάθμιση των σιδηροδρομικών σταθμών Οινόης και Αλιάρτου καθώς και η κατασκευή νέας σιδηροδρομικής στάσης στα Οινόφυτα. Με το έργο τα τρένα θα μπορούν να αναπτύσουν μεγάλες ταχύτητες και θα αυξηθούν τα επίπεδα σιδηροδρομικής ασφάλειας.

Σιδηροδρομική Γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο 500 εκατ. ευρώ

Αφορά στην μετατροπή της γραμμής σε διπλή, ηλεκτροκινούμενη υψηλών ταχυτήτων. Είναι έργο στρατηγικής σημασίας για τη χώρα γιατί ανοίγει την πόρτα στις εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Αναθέτουσα αρχή είναι η ΕΡΓΟΣΕ. Το έργο αυτό ουσιαστικά επιδιώκει να μεγιστοποιήση την προσπάθεια της χώρας ως μεγάλος εμπορευματικός κόμβος στη νότιο-ανατολική Ευρώπη. Συμμετέχουν τα σχήματα ΤΕΡΝΑ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ, ΑΚΤΩΡ-ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ΑΒΑΞ-ALSTOM.

Επέκταση Γραμμής 2 Μετρό προς Ίλιον 682 εκατ. ευρώ

Πρόκειται για την κατά 4χλμ βόρεια επέκταση της γραμμής 2 του Μετρό της Αθήνας που θα προσφέρει πρόσβαση στα Δυτικά Προάστια σε Ίλιον, Αγίους Αναργύρους και Καματερό στο σύστημα μεταφορών της πρωτεύουσας. Σήμερα αυτός ο διαγωνισμός αφορά στο μεγαλύτερο αμιγώς δημόσιο έργο της χώρας.

Ο διαγωνισμός της Ελληνικό Μετρό για την επέκταση της γραμμής 2 προς Ίλιον, προβλέπει περίπου 4 χιλιόμετρα υπόγειας διπλής γραμμής και την κατασκευή 3 σταθμών. Οι δύο από αυτούς θα είναι επί της Λεωφόρου Θηβών. Ο πρώτος είναι ο σταθμός ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ, ο δεύτερος είναι ο σταθμός ΙΛΙΟΝ και ο νέος τερματικός σταθμός θα ονομάζεται ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Το έργο έχει κόστος με ΦΠΑ 682 εκατ. ευρώ. Αναθέτουσα Αρχή είναι η Ελληνικό Μετρό.

Ο διαγωνισμός που ξεκίνησε στις 3 Μαϊου 2023 με την εκδήλωση ενδιαφέροντος προσέλκυσε συνολικά 4 σχήματα: ΤΕΡΝΑ, ΙΝΤΡΑΚΑΤ, ΑΒΑΞ-GHELLA-ALSTOM και ΑΚΤΩΡ-ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. Σε αυτή τη φάση ολοκληρώνονται οι διαδικασίες περιβαλλοντικών εγκρίσεων, ελέγχου των φακέλων των συμμετεχόντων προκειμένου να αποφασιστεί ποιοι είναι αυτοί που θα περάσουν στον Β` γύρο.

Πηγή: newsbeast.gr