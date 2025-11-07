Το «Λαϊκό Πανεπιστήμιο Αγρινίου» συνεχίζει και φέτος – Πρώτη διάλεξη με τον Ιωάννη Βαληνάκη

Το «Λαϊκό Πανεπιστήμιο Αγρινίου» συνεχίζει και φέτος έναν σημαντικό κύκλο Πανεπιστημιακών διαλέξεων, με πρώτη ομιλία από τον πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών, Ιωάννη Βαληνάκη και με θέμα: «Ελληνοτουρκικές σχέσεις: Παρόν και προοπτικές».

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη (19.11.25) και ώρα 6:30 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγρινίου (πρώην κτίριο Τράπεζας της Ελλάδος).

Σε σχετική ανακοίνωση οι διευθυντές των σχολείων, Παναγιώτης Κοντονάσιος, Υφαντής Ηλίας(Λίνος), Θεοδωροπούλου Ελένη αναφέρουν:

Το 4ο ΓΕΛ και το 6ο ΓΕΛ Αγρινίου σε συνεργασία με το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου και το Εσπερινό Γυμνάσιο-Λύκειο Αγρινίου ξεκινά για 2η συνεχή χρονιά στο Αγρίνιο, έναν σημαντικό κύκλο Πανεπιστημιακών διαλέξεων με τίτλο «Λαϊκό Πανεπιστήμιο».

Οι διαλέξεις απευθύνονται σε οποιονδήποτε ενήλικα, πολίτη, εκπαιδευτικό αλλά και μαθητή, επιθυμεί να εμβαθύνει τις γνώσεις του. Οι προσκεκλημένοι είναι αναγνωρισμένης αξίας ακαδημαϊκοί που διδάσκουν στα Πανεπιστήμια της Ελλάδας και το Εξωτερικού αλλά και διδάκτορες.

Η επωνυμία των διαλέξεων «Λαϊκό Πανεπιστήμιο» παραπέμπει σε προηγούμενους θεσμούς που λειτουργούσαν στην πόλη μας. Οι θεσμοί ευδοκίμησαν λόγω απουσίας οργανωμένου Πανεπιστημιακού Περιβάλλοντος και ιδίως απουσίας Σχολών Ανθρωπιστικών Επιστημών, παρόλο που το Αγρίνιο πληθυσμιακά ήταν η δεύτερη πόλη στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και μέσα στις 10 πρώτες τις τελευταίες δεκαετίες.

Το 1966 έγινε για πρώτη φόρα κύκλος ακαδημαϊκών διαλέξεων με πρωτοβουλία του τότε Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και διακεκριμένου δοκιμιογράφου, Ευάγγελου Παπανούτσου, και του Δημάρχου Αγρινίου, Τάσσου Παναγόπουλου. Τα μαθήματα πραγματοποιούνταν στο νεοκλασικό κτήριο του 4ου Δημοτικού Σχολείου.

Έκτοτε επαναλήφθηκε το 1994 στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και των αείμνηστων Αγρινιωτών καθηγητών του Παιδαγωγικού Τμήματος, Χρήστου Τζούλη, και του Ιστορικού Αρχαιολογικού, Αθανάσιου Παλιούρα.

Ο τρίτος κύκλος πραγματοποιήθηκε το 2012 στο Παπαστράτειο Μέγαρο Αγρινίου με πρωτοβουλία της « Ακαδημίας πολιτών», φορέα προερχόμενου από ακαδημαϊκό προσωπικό στους τομείς της Ψυχολογίας, της Κοινωνιολογίας και της Ιστορίας, και πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία των διοργανωτών του παρόντος κύκλου διαλέξεων. Υποστηρίχθηκε πολύ από την τοπική κοινωνία με εγγραφές που άγγιξαν τις 400 .

Το 2025 το «Λαϊκό Πανεπιστήμιο» επανήλθε με μεγάλη επιτυχία διοργανώνοντας έναν σημαντικό κύκλο διαλέξεων.

Ο δεύτερος κύκλος για τη χρονιά 2025-2026 ξεκινά πάλι. Οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην πρώην Τράπεζα της Ελλάδος και το παραχωρεί ο Δήμος Αγρινίου, τον οποίο και ευχαριστούμε ως διοργανωτές.

Τον κύκλο των ομιλιών θα ανοίξει φέτος ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας του ΕΚΠΑ και πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών κος Ιωάννης Βαληνάκης με θέμα: Ελληνοτουρκικές σχέσεις: Παρόν και προοπτικές. Θα ακολουθήσουν και άλλοι αξιότιμοι προσκεκλημένοι όπως ο Έλληνας συγγραφέας και πολιτικός αναλυτής Γιώργος Καραμπελιάς, ο αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου του τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων που εδρεύει στο Αγρίνιο κος Άρης Γιαννακάς. Το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα.

Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων και για να λάβετε βεβαίωση συμπληρώστε ηλεκτρονικά την παρακάτω φόρμα εγγραφή