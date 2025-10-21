Το Κύπελλο Ελλάδας Betsson κάνει στάση στο Αγρίνιο - Το τρόπαιο στην Πλατεία Δημοκρατίας!

Στο Αγρίνιο έρχεται το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson στις 24 και 25 Οκτωβρίου, προσκαλώντας τους φιλάθλους σε μια μοναδική ποδοσφαιρική εμπειρία στην Πλατεία Δημοκρατίας!

Μετά από μια δυναμική εκκίνηση στη Λάρισα, το Trophy Tour του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson συνεχίζει το ταξίδι του με επόμενη στάση το Αγρίνιο!

Η πρωτεύουσα της Αιτωλοακαρνανίας που αγαπά το Ποδόσφαιρο, υποδέχεται τη διοργάνωση και το εντυπωσιακό τρόπαιο, φέρνοντας πιο κοντά το κοινό σε μια ξεχωριστή ποδοσφαιρική εμπειρία.

Η Betsson, Μεγάλος Χορηγός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, σε συνεργασία με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, μεταφέρει για ακόμη μία φορά τον παλμό του θεσμού σε πόλεις της Ελλάδας, με στόχο να φέρει τους φιλάθλους κοντά στη διοργάνωση και τις αξίες που πρεσβεύει το Ποδόσφαιρο.

Το Fan Zone θα φιλοξενηθεί στην Πλατεία Δημοκρατίας, με το εμβληματικό τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson να «περιμένει» τους επισκέπτες την Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου (17:00-22:00) και το Σάββατο, 25 Οκτωβρίου (11:00-22:00).

Οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν με το τρόπαιο, να ζήσουν στιγμές γεμάτες αθλητική ενέργεια με πολλά μοναδικά δώρα, απολαμβάνοντας μια εμπειρία σχεδιασμένη για όσους αγαπούν αληθινά το Ποδόσφαιρο.

Η ποδοσφαιρική γιορτή συνεχίζεται – κι εσείς μπορείτε να την απολαύσετε από κοντά!