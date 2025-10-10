Το κόλπο για αφράτα σουτζουκάκια που λιώνουν στο στόμα

Το κόλπο που κάνει τη διαφορά στα πιο ζουμερά και αφράτα σουτζουκάκια, με ίδιο μέγεθος, ίδιο σχήμα και μέγιστη νοστιμιά.

Αν θες τα σουτζουκάκια σου να δείχνουν σαν βγαλμένα από επαγγελματική κουζίνα, υπάρχει ένα απλό αλλά καθοριστικό μυστικό. Για να έχουν όλα το ίδιο μέγεθος και σχήμα, χρησιμοποίησε ένα κουτάλι παγωτού ή ζύγισε μικρές μερίδες κιμά πριν το πλάσιμο.

Έπειτα, φρόντισε να τα πλάσεις ελαφρά, χωρίς να τα «σφίγγεις», ώστε να παραμείνουν αφράτα. Πρόσθεσε λίγο ψωμί μουλιασμένο σε γάλα και όχι νερό – αυτό θα κρατήσει τη ζουμερή υφή τους.

Τέλος, άφησέ τα να «δέσουν» στη σάλτσα χωρίς ανακάτεμα, για να μη διαλυθούν και να απορροφήσουν όλη τη νοστιμιά.

Είνια μία πρόταση της ομάδας Live Kitchen και του σεφ Πάνου Παπαδάκη.

Τα υλικά που θα χρειαστείτε:

Για τα σουτζουκάκια

500 γρ. μοσχαρίσιο κιμά (ελια)

500 γρ. χοιρινό κιμά (λαιμό)

1 μεγάλο κρεμμύδι

1 σκελίδα σκόρδου

2 κ.σ. ελαιόλαδο

2 φέτες ψωμί χωρίς κόρα

100 γρ. κόκκινο κρασί (1/2 κούπα)

1,5 κ.γ. αλάτι

1 κ.γ. ρίγανη

1 κ.γ. κύμινο

1 κ.γ. πάπρικα

1/2 κ.γ. κανέλα

1 κ.γ. πιπέρι

Για τη σάλτσα

400 γρ. ντομάτα κονκασέ

1 κ.σ. πελτέ ντομάτας

3 κ.σ. ελαιόλαδο

1/2 κ.γ. ζάχαρη

1/2 κ.γ. αλάτι

1/4 κ.γ. πιπέρι

1/2 κ.γ. κύμινο

120 γρ. νερό (1/2 κούπα)

1 ξυλάκι κανέλας

1 φύλλο δάφνης

Για το τηγάνισμα

ελαιόλαδο

Για το πανάρισμα

αλεύρι

Εκτέλεση:

Σε ένα μπολ ρίχνουμε τον κιμά, τα μπαχαρικά, το κρεμμύδι και το σκόρδο. Στις φέτες ψωμιού ρίχνουμε το κρασί, στραγγίζουμε πολύ καλά και το ρίχνουμε μέσα στο μπολ. Προσθέτουμε το ελαιόλαδο και ζυμώνουμε πολύ καλά να ασπρίσει ο κιμάς. Σκεπάζουμε και βάζουμε το κιμά στο ψυγείο για 1/2 ώρα ιδανικά όλο το βράδυ. Μετράμε 40 γρ. το κάθε κομμάτι. Σε ένα σακουλάκι τροφίμων λαδώνουμε και βάζουμε το κιμά λίγο πάνω από τη μέση, κλείνουμε το σακουλάκι και με μια σπάτουλα σπρώχνουμε μέχρι να σχηματιστεί το σουτζουκάκι. Τα αλευρώνουμε και τα τηγανίζουμε σε ελαιόλαδο μέχρι να ροδίσουν.

(Αν τα θέλουμε ψητά τα λαδώνουμε εξωτερικά και τα ψήνουμε στο σχαροτήγανο.) Στο ίδιο τηγάνι ρίχνουμε ελαιόλαδο, πελτέ ντομάτας, μπαχαρικά και τσιγαρίζουμε για 1 λεπτό. Προσθέτουμε τη σάλτσα κονκασέ , το νερό, ξυλάκι κανέλας, φύλλο δάφνης, κλείνουμε με καπάκι και βράζουμε για 10 λεπτά. Επιστρέφουμε πίσω τα σουτζουκάκια, κλείνουμε με καπάκι και βράζουμε για 8 με 10 λεπτά. Σερβίρουμε με πουρέ και απολαμβάνουμε!

Η εκτέλεση της συνταγής στο βίντεο που ακολουθεί:

Πηγή: neakriti.gr