Το κλίμα στα τουρκικά ΜΜΕ την επομένη της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν

Κεντρικό θέμα στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης είναι η επίσκεψη του Ταγίπ Ερντογάν στην Αθήνα. Μοναδική διάκριση είναι ότι στον αντιπολιτευόμενο Τύπο τα ελληνοτουρκικά βρίσκονται στις εσωτερικές σελίδες, ενώ στον φιλοκυβερνητικό είναι σε πρώτο πλάνο, κάτι που πρφανώς έχει να κάνει με τις εωστερικές ισορροπίες της Τουρκίας, όπως είπε ο ανταποκριτής της ΕΡΤ, Γιάννης Μανδαλίδης.

Το Cnn Turk κάνει την «αποκάλυψη» ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα πάει μόνο την Άνοιξη στην Τουρκία αλλά και τον Φεβρουάριο θα βρεθεί στην Κωνσταντινούπολη για επιχειρηματική αποστολή.

Το θέμα της «χαλάρωσης του καθεστώτος θεωρήσεων βίζας σε δέκα νησιά», με ερμηνείες για ενδεχόμενη χαλάρωση του καθεστώτος Σένγκεν, φαίνεται επίσης να κυριαρχεί στα τουρκικά δημοσιεύματα, με ερώτημα σε ποια νησιά θα ισχύει και εάν το κόστος ενός τέτοιου ταξιδιού είναι προσιτό για τα τουρκικά δεδομένα.

«Ο Ερντογάν πραγματοποίησε επίσκεψη – ορόσημο στην Ελλάδα αφού οι δύο γειτονικές χώρες γνώρισαν μια ταραχώδη σχέση τα τελευταία χρόνια», έγραψε το πρακτορείο Anadolu περιγράφοντας ότι σε συνέντευξη Τύπου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ελληνική πρωτεύουσα ο Τούρκος πρόεδρος διαμήνυσε ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας που να μην μπορεί να επιλυθεί και ότι θέλουν «να μετατρέψουν το Αιγαίο σε θάλασσα ειρήνης και συνεργασίας». Το τουρκικό πρακτορείο μεταφέρει «μήνυμα αξιωματούχου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ» ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν τις διμερείς συζητήσεις σε όλα τα επίπεδα ώστε η Ελλάδα και η Τουρκία να συνεργαστούν για την προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της ευημερίας στην περιοχή».

