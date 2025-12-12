To ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Αιτωλοακαρνανίας στο Καλλιμάρμαρο

To ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Αιτωλοακαρνανίας παρακολούθησε την Τελετή Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας Milano Cortina 2026 στο Καλλιμάρμαρο (4η Δεκεμβρίου 2025)

Η Τελετή Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Χειμερινούς Αγώνες του 2026 πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 4/12/2025 στην Αθήνα, στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Η Ολυμπιακή φλόγα, η οποία άναψε στην Αρχαία Ολυμπία στις 26 Νοεμβρίου, παραδόθηκε από τον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του MILANO CORTINA 2026, σηματοδοτώντας την έναρξη του ταξιδιού της φλόγας προς την Ιταλία. Με την τελετή ολοκληρώθηκε ένα ταξίδι της φλόγας 9 ημερών εντός του ελληνικού εδάφους, στην διάρκεια του οποίου πραγματοποιήθηκε η Λαμπαδηδρομία για τους XXV Χειμερινούς Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες 2026 που πέρασε από σχεδόν όλα τα Χιονοδρομικά Κέντρα της χώρας διασχίζοντας σχεδόν 2.200 χιλιόμετρα και 7 Περιφέρειες Λόγω της μετεωρολογικής πρόβλεψης για κακοκαιρία ακυρώθηκε η προσέλευση περίπου 20.000 μαθητών/τριών σχολείων της Αττικής, που είχε προγραμματιστεί να <<γεμίσουν>> το Παναθηναϊκό Στάδιο.

( https://www.youtube.com/watch?v=TKRPfs0z0M8

Η τελετή παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγα από την ΕΟΕ στην Οργανωτική Επιτροπή Milano Cortina )

Το Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) Αιτωλοακαρνανίας ως Αποκεντρωμένη Υπηρεσία Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (που υπάγεται στην Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας) εκπροσώπησε στην παραπάνω τελετή ο βραβευμένος εκπ/κός, από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΤΝ (στον Τομέα Πολιτικής ‘’Γράμματα-Τέχνες’’), κ. Χαμπεσής Κωνσταντίνος που είχε οριστεί από την ΕΟΕ ως τελευταίος λαμπαδηδρόμος για την πόλη του Αγρινίου ώστε να μεταφέρει τη Φλόγα στον βωμό-επάνω σε όχημα-που την ταξίδεψε από το Αγρίνιο την Αιτωλ/νία, τη Δυτική Ελλάδα προς την Ευρυτανία και το Καρπενήσι στις 27/11/2025 (με Συνοδούς Λαμπαδηδρόμου: τον βραβευμένο Σύμβουλο Ε.Α. & Ε.Ε. Αιτωλ/νίας, Ευρυτανίας και Λευκάδας-συνιδρυτή και Αντιπρόεδρο του Συλλόγου ΑμεΑ “Αλκυόνη” Ναυπακτίας και Δωρίδας κ. Ρισβά Αθανάσιο, την Αν. Προϊσταμένη του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Αιτωλ/νίας κα Αγοραστού Ευαγγελία, το Μέλος Ε.Ε.Π. κλ. ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Αιτωλ/νίας κ. Διαμάντη–Παπουτσή Χρήστο και το Μέλος Ε.Ε.Π. κλ. ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Αιτωλ/νίας κα Σιλαίου Παρασκευή).

(https://www.youtube.com/watch?v=EYU0JDwY724 και

https://www.youtube.com/watch?v=_WIeE6XQNnw και



Η Ολυμπιακή Φλόγα Milano Cortina 2026 στο Αγρίνιο – ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Αιτωλ/νίας)

Ήταν μια ξεχωριστή στιγμή για την περιοχή μας, η παρουσία της Ολυμπιακής Φλόγας και πολλοί μαθητές και μαθήτριες παρευρέθηκαν στην υποδοχή της. Η Ολυμπιακή Φλόγα αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στους σύγχρονους και τους αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η συμμετοχή του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. στη Λαμπαδηδρομία στο Αγρίνιο και στην Αιτωλοακαρνανία συνδέει την Ολυμπιακή Φλόγα, παγκόσμιο μήνυμα συναδέλφωσης και αλληλεγγύης, και το Μεσολόγγι ως έδρα της υπηρεσίας μας για την υποστήριξη των μαθητών, των οικογενειών, των σχολείων της περιοχής μας, πόλη-ορόσημο της ελευθερίας, της αυτοθυσίας και του αγώνα για ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ευχαριστούμε εκ νέου θερμά την ΕΟΕ καθώς η μεταφορά της φλόγας της συνεργασίας και της προσβασιμότητας, φωτίζει την ανάγκη για ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, στην κοινωνία και επιβεβαιώνει την κοινή μας προσπάθεια (ως δέσμευση) διαρκούς προώθησης των Ολυμπιακών Αξιών που ενισχύουν την πρόοδο της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Μπορείτε να δείτε παρακάτω:

Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε από το Παναθηναϊκό Στάδιο το ταξίδι της για την Ιταλία

https://www.hoc.gr/hocnews/h-olympiakh-floga-ksekinhse-to-taksidi-ths-2/ και

