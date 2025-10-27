Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου, 2025
Αιτωλοακαρνανία

Το ΚΑΠΗ Δήμου Μεσολογγίου αποχαιρετά τον Οκτώβριο με ένα βίντεο γεμάτο δράσεις και ενέργεια!

Ένας μήνας στο ΚΑΠΗ Μεσολογγίου, γεμάτος όμορφες δραστηριότητες με αγάπη για την τρίτη ηλικία

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Ένας μήνας γεμάτος με ενέργεια και δραστηριότητες ήταν ο Οκτώβριος για τα μέλη του ΚΑΠΗ του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου. Με πολύ αγάπη για την τρίτη ηλικία και περισσό μεράκι, ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών & Κοινωνικής Προστασίας, Δημήτρης Ράπτης και οι εργαζόμενοι των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας διοργάνωσαν μια σειρά από εκδηλώσεις που πρόσφεραν χαρά και κοινωνική επαφή ενώ αποτέλεσαν αφορμή για δημιουργικότητα, ακόμη και συγκίνηση.

Επιλέξαμε τις ομορφότερες στιγμές και σας τις παρουσιάζουμε σε ένα σύντομο βίντεο.

Απολαύστε το κι εσείς!

Δείτε το βίντεο στο κανάλι μας στο YouTube: https://youtu.be/N6TzSfD0ChE

