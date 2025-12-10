Το Καλλιτεχνοχώρι στο «Παραμύθι από Ζάχαρη» του Δήμου Αγρινίου

Το Καλλιτεχνοχώρι συμμετέχει στο εορταστικό πρόγραμμα «Παραμύθι από Ζάχαρη» του Δήμου Αγρινίου με μία μουσικοθεατρική εκδήλωση για όλη την οικογένεια, το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025, στις 12:00 μ.μ., στην Παλαιά Δημοτική Αγορά Αγρινίου.

Μουσική και θέατρο συναντιούνται σε μία ημέρα γεμάτη φως, ιστορίες και παιδική φαντασία.

1ο μέρος – «Πριν αρχίσει το φως»

Ενήλικη Ομάδα Ακορντεόν Καλλιτεχνοχωρίου

Η εκδήλωση ανοίγει με την Ενήλικη Ομάδα Ακορντεόν του Καλλιτεχνοχωρίου, σε ένα μουσικό πρόγραμμα με χριστουγεννιάτικες μελωδίες και αγαπημένα τραγούδια.

Χριστουγεννιάτικες μελωδίες και ζεστοί ήχοι υφαίνουν μια τρυφερή μουσική εισαγωγή στη μαγεία των ημερών.

2ο μέρος – «Ο Μαγικός Αυλός» (W. A. Mozart)

SKENE29 – Παιδική Θεατρική Ομάδα Καλλιτεχνοχωρίου

Με αφετηρία την ομώνυμη όπερα του W. A. Mozart, η SKENE29 παρουσιάζει μια παιδική σκηνική εκδοχή του «Μαγικού Αυλού»: ένα ταξίδι από το σκοτάδι στο φως, μια ιστορία όπου τα παιδιά ανακαλύπτουν πως ο δρόμος φωτίζεται όταν συνεργάζεσαι, όταν εμπιστεύεσαι, όταν πιστεύεις στην αλήθεια και στο θάρρος.

Με κίνηση, καθαρές εικόνες και ρυθμό, η παράσταση αποκτά τη φρεσκάδα και τη φαντασία με την οποία τη βλέπουν τα ίδια τα παιδιά, μεταφέροντας στο κοινό τη μαγεία του κόσμου τους.

Λίγα λόγια για την υπόθεση

Ο «Μαγικός Αυλός» αφηγείται το ταξίδι του Ταμίνου και της Παμίνας, που αναζητούν την αλήθεια ανάμεσα στο σκοτάδι της Βασίλισσας της Νύχτας και το φως του Ζαράστρο.

Στο πλευρό τους βρίσκονται ο Παπαγκένο και η Παπαγκένα, η Αγγελιοφόρος της Νύχτας, τα Πνεύματα και οι Φύλακες του Φωτός, που τους βοηθούν να ξεπεράσουν τους φόβους τους και να βρουν τον σωστό δρόμο.

Κάθε δοκιμασία γίνεται ένα βήμα πιο κοντά στη σοφία, στη φιλία και στο αληθινό φως.

Καλλιτεχνική διεύθυνση – Συντελεστές

• Καλλιτεχνική διεύθυνση: Μαίρη Τσιρώνη

• Μουσική επιμέλεια – διδασκαλία: Μαίρη Τσιρώνη

• Σκηνοθεσία – θεατρική διδασκαλία: Μαίρη Τσιρώνη

• Διασκευή – δραματουργική επιμέλεια: Μαίρη Τσιρώνη

Διανομή – SKENE29

Πνεύματα του Φωτός

Σωτήρης Νάκος, Σωτηρία Μητρούση, Βησσαρίωνας Δενδρινός

Αγγελιοφόρος της Νύχτας

Ελένη Μπαιζάνου

Κυρίες της Νύχτας

Ηλιάνα Χαραλάμπους, Φωτεινή Μπορδούνη, Ελευθερία Καρβέλη, Ελευθερία Τσιρώνη

Βασίλισσα της Νύχτας

Μυρτώ Γουργολίτσα

Ταμίνο

Δημήτρης Στάμος

Παπαγκένο

Παναγιώτης Οδυσσέας Τσιακανίκας

Παμίνα

Μαριαλένα Παπαντώνη

Παπαγκένα

Ζωή Μητσοπούλου

Ζαράστρο

Σταύρος Πλαστήρας

Φύλακες του Φωτός

Ρωμανός Βλάχος, Όθωνας Μπέτσης, Δημήτρης Βελλής

Ενήλικη Ομάδα Ακορντεόν Καλλιτεχνοχωρίου

Μαρία Ζαμπόγλου, Αιμιλία Βακαλοπούλου, Παναγιώτης Λανόπουλος, Γεωργία Μηλιώνη, Άλτα Θερμού

Ευχαριστίες

Το Καλλιτεχνοχώρι ευχαριστεί θερμά:

• το 2ο ΕΠΑΛ Αγρινίου

• το Εργαστηριακό Κέντρο Αγρινίου, Τμήμα Γ’ Αισθητικής

για την ουσιαστική συνεργασία τους στο μακιγιάζ των παιδιών.

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Αγγελάκη Αναστασία

Μαθήτριες: Ράπτη Χριστίνα, Ράπτη Καλλιρρόη Θεοφάνια, Ριζογιάννη Λυδία, Σούτα Παρασκευή, Σιάμου Ανδριάννα.

Πληροφορίες εκδήλωσης

• Ημερομηνία: Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

• Ώρα: 12:00 μ.μ.

• Χώρος: Παλαιά Δημοτική Αγορά Αγρινίου

• Είσοδος: Ελεύθερη

📞 Επικοινωνία – Καλλιτεχνοχώρι

📍 Διεύθυνση: Δ. Κακκαβιά 29, Agrínio, Greece

📞 Τηλέφωνο: 2641 100087

📧 Email: kallitexnoxwrimary@gmail.com

📘 Facebook:https://www.facebook.com/kallitexnoxwriMaryTsironi

📸 Instagram:https://www.instagram.com/kallitexnoxwri_arts