Το Καλλιτεχνικό Σχολείο Μεσολογγίου φιλοξένησε το 1ο Συνέδριο Model United Nations (MUN)

Με υπερηφάνεια το Καλλιτεχνικό Σχολείο Μεσολογγίου φιλοξένησε το 1ο Συνέδριο Model United Nations, προσφέροντας στους μαθητές την ευκαιρία να βιώσουν τον ρόλο διπλωματών και να συζητήσουν παγκόσμια ζητήματα μέσα από τη συνεργασία και τον διάλογο.

Η ανακοίνωση:

Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια, το Καλλιτεχνικό Σχολείο Μεσολογγίου φιλοξένησε για πρώτη φορά το Συνέδριο Model United Nations (MUN), μια εκπαιδευτική δράση που προσομοιώνει τη λειτουργία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, δίνοντας στους μαθητές τη δυνατότητα να αναλάβουν τον ρόλο διπλωματών και να διαπραγματευτούν παγκόσμια ζητήματα μέσα από τον διάλογο και τη συνεργασία.

Το συνέδριο έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας, επιχειρηματολογίας και συνεργασίας, καλλιεργώντας παράλληλα τον σεβασμό στη διαφορετικότητα και τη σημασία της ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων.

Τα ζητήματα που διαχειρίστηκαν αφορούσαν σύγχρονα ζητήματα όπως η αποστρατιωτικοποίηση, τα αποτέλεσμα της τεχνητής νοημοσύνης στις ποινικές διαδικασίες, τη δημιουργία διεθνούς πλαισίου για το άσυλο και την μετανάστευση, για τον ρατσισμό, την πολυπολιτισμικότητα και τις εθνοτικές διαφορές, για τα κρυπτονομίσματα και τον ρόλο τους.

Στην τελετή έναρξης, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, στην ομιλία του, παρότρυνε τους μαθητές και τις μαθήτριες να ελέγχουν την αξιοπιστία όσων ακούνε ή διαβάζουν, να ερευνούν για την αλήθεια και να επιδιώκουν τη συνεργασία και τον γόνιμο διάλογο. Τόνισε, επίσης, τη μεγάλη σημασία που έχουν οι αποφάσεις όταν προέρχονται από τη βάση της κοινωνίας, υπογραμμίζοντας την αξία της ενεργού συμμετοχής των πολιτών και τον καθοριστικό ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στη συνέχεια οι Δήμαρχοι, Ιερής Πόλης Μεσολογγίου κος Σπύρος Διαμαντόπουλος και Αγρινίου κ. Γεώργιος Παπαναστασίου, αφού αναγνώρισαν την αξία υλοποίησης τέτοιων δράσεων απεύθυναν εγκάρδιους χαιρετισμούς προς την οργανωτική επιτροπή και ευχήθηκαν μια υπέροχη και δυναμική συνεδριακή εμπειρία με σπουδαία αποτελέσματα.

O καθηγητής κ. Γρηγόρης Φούντας, αναφερόμενος στο Μεσολόγγι – μια πόλη-σύμβολο ελευθερίας, αντοχής και ισορροπίας μεταξύ του τοπικού και του παγκόσμιου – υπενθύμισε στους συμμετέχοντες ότι μόνο όταν η φωνή τους, εκφράζεται με ανεξαρτησία και τεκμηριωμένα επιχειρήματα, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός υγιούς και συμπεριληπτικού τρόπου σκέψης και δράσης.

Ο εκπρόσωπος της Unicef κ. Θωμάς Κοντογιώργος, παρουσίασε τις βασικές πτυχές του έργου των Ηνωμένων Εθνών που αφορούν την ανάπτυξη, την ασφάλεια, την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Αναφέρθηκε στην πορεία του στον Οργανισμό, ξεκινώντας το 2003 με την αποστολή στο Κόσσοβο, καθώς και στις πολυάριθμες διεθνείς αποστολές στις οποίες έχει συμμετάσχει. Τέλος, επεσήμανε τις σύγχρονες προκλήσεις για την παγκόσμια ειρήνη, τονίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών.

Η σύμβουλος εκπαίδευσης κα Αικατερίνη Πελέκη, μέσα από την ομιλία της, ανέδειξε τρεις βασικούς άξονες: τη σημασία του να παραμένουμε όλοι μαθητές και μαθήτριες μέσα στη διαδικασία της μάθησης, τη διαδρομή του MUN (Model United Nations) από την Αμερική ως την Ευρώπη και από την τριτοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τη μοναδική βιωματική εμπειρία που προσφέρει η προετοιμασία του θεσμού — τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς.

Η Διευθύντρια του σχολείου κ. Ανδριανή Χαλαζιά τόνισε ότι τέτοιες δράσεις αποδεικνύουν πως το σχολείο μπορεί να είναι ένας ανοιχτός, ζωντανός και αισιόδοξος χώρος – ένας χώρος που προετοιμάζει τους μαθητές όχι μόνο για την ακαδημαϊκή τους πορεία, αλλά και για τη ζωή τους ως ενεργούς, υπεύθυνους και ευαισθητοποιημένους πολίτες.

Θερμές ευχαριστίες εκφράστηκαν από την Διευθύντρια του σχολείου προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για τη σταθερή τους στήριξη και προς τους εκλεκτούς προσκεκλημένους, τον καθηγητή κ. Γρηγόρη Φούντα και τον κ. Θωμά Κοντογιώργο για την συμβολή τους στο συνέδριο.

Συγχάρηκε επίσης την οργανωτική ομάδα των μαθητών που ανέλαβε τον συντονισμό του συνεδρίου — τον Παναγιώτη- Νεκτάριο Αρτοποιό, τον Λάμπρο Παπαναστασίου, την Λυδία Γκάμπου, την Έβελιν Κένο Επιτροπάκη , την Σύνθια Ντέλλ Τόρο και τον Άλεξ Πανάρετο — για την υπευθυνότητα και τον ενθουσιασμό τους, καθώς και τους εκπαιδευτικούς και εθελοντές που υποστήριξαν ενεργά τη διοργάνωση, με επικεφαλής την υποδιευθύντρια του σχολείου κα Ελένη Αντζουλάτου. Την τελετή έναρξης τίμησε με την παρουσία του ο Σύμβουλος παιδαγωγικής ευθύνης Νικόλαος Σταμάτης.

Στο συνέδριο εκτός των μαθητών και μαθητριών του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου-Λυκείου Μεσολογγίου, συμμετείχαν μαθητές και μαθήτριες από το 1 ο Γυμνάσιο και 1 ο ΓΕΛ Κηφισιάς, το ΓΕΛ Δροσιάς, το 1 ο ΓΕΛ Μεσολογγίου, το Γυμνάσιο Κερασοχωρίου, Το 2 ο ΓΕΛ Αγρινίου, το 5 ο Γυμνάσιο και 5 ο ΓΕΛ Αγρινίου και το Γυμνάσιο Παναγία Προυσιώτισσα.

Το Καλλιτεχνικό Σχολείο Μεσολογγίου θα συνεχίσει να επενδύει σε δράσεις που ενισχύουν τη δημιουργικότητα, την υπευθυνότητα και τη συμμετοχή των μαθητών σε διεθνείς εκπαιδευτικές εμπειρίες. Η εμπειρία αυτή που την έζησαν 130 μαθητές και μαθήτριες περίπου, αποτέλεσε μια ζωντανή απόδειξη ότι οι νέοι άνθρωποι μπορούν να σκεφτούν, να εκφραστούν και να δράσουν με ωριμότητα, όραμα και ευαισθησία απέναντι στις προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου.