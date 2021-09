Το Καινούργιο από ψηλά (video)

Το Καινούργιο (Δημοτική Κοινότητα Καινουργίου – Δημοτική Ενότητα ΘΕΣΤΙΕΩΝ), ανήκει στον δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ της Περιφερειακής Ενότητας ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ που βρίσκεται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με τη διοικητική διαίρεση της Ελλάδας όπως διαμορφώθηκε με το πρόγραμμα “Καλλικράτης”.

Η επίσημη ονομασία είναι “το Καινούργιον”. Έδρα του δήμου είναι το Αγρίνιο και ανήκει στο γεωγραφικό διαμέρισμα Στερεάς Ελλάδας.

Κατά τη διοικητική διαίρεση της Ελλάδας με το σχέδιο “Καποδίστριας”, μέχρι το 2010, το Καινούργιο ανήκε στο Τοπικό Διαμέρισμα Καινουργίου, του πρώην Δήμου ΘΕΣΤΙΕΩΝ του Νομού ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ.

Το Καινούργιο έχει υψόμετρο 41 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας. Οδηγίες για το πώς θα φτάσετε στο Καινούργιο θα βρείτε εδώ.

Δείτε το βίντεο από το κανάλι From above with drone:

