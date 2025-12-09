Το Helpdesk του DigiWest στο πλευρό των επιχειρήσεων που εντάσσονται στον Κόμβο Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Το Γραφείο Υποστήριξης Δικαιούχων (Helpdesk) του έργου DigiWest – Κόμβος για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων, στηρίζει ενεργά και σε καθημερινή βάση τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στον Κόμβο, εξασφαλίζοντας άμεση και εξατομικευμένη υποστήριξη σε κάθε βήμα της συμμετοχής τους.

Σκοπός του Γραφείου Υποστήριξης Δικαιούχων (Helpdesk) είναι να διασφαλίζει ότι κάθε επιχείρηση αξιοποιεί στο μέγιστο τις υπηρεσίες και τα εργαλεία του DigiWest. Αποτελεί ένα σταθερό σημείο υποστήριξης, προσφέροντας:

• έγκυρη και άμεση ενημέρωση

• απαντήσεις σε ζητήματα που αφορούν τη συμμετοχή στο έργο

• καθοδήγηση για την αποτελεσματική χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών του Κόμβου.

Με αυτόν τον τρόπο, ενδυναμώνεται η ενεργός συμμετοχή των επιχειρήσεων και υποστηρίζεται η ουσιαστική ενσωμάτωση της ψηφιακής καινοτομίας στην καθημερινή τους δραστηριότητα. Η επικοινωνία με το Helpdesk γίνεται είτε τηλεφωνικά είτε μέσω e-mail, προσφέροντας σε κάθε επιχείρηση τη δυνατότητα να λάβει άμεση καθοδήγηση και εφαρμόσιμες λύσεις για τα ζητήματα που αντιμετωπίζει.

Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείο Υποστήριξης (Helpdesk):

• Τηλέφωνο: 2616 000 854 (Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 – 21:00)

• Email: info@digiwest-pde.gr

Το Γραφείο Υποστήριξης Δικαιούχων (Helpdesk) λειτουργεί στο πλαίσιο του έργου DigiWest, με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία επενδύει στρατηγικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων της περιοχής, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους και συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη.Το έργο «DigiWest – Κόμβος για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων» αποτελεί το υποέργο 1 της Πράξης «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για την ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας» με κωδικό ΟΠΣ 6004483, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027».

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 3.968.000,00€ (συμπ. ΦΠΑ) και η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.