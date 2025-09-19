Το Greek Business Masterclass στο Αγρίνιο σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

Στο Αγρίνιο θα κάνει στάση το Greek Business Masterclass με εκδήλωση που διοργανώνει σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, συνεχίζοντας το ταξίδι του σε όλη την Ελλάδα.

Η ανακοίνωση:

Το Greek Business Masterclass συνεχίζει το ταξίδι του σε όλη την Ελλάδα και αυτή τη φορά κάνει στάση στο Αγρίνιο με εκδήλωση – Ενδυναμώνοντας τις ΜμΕ σε όλη την Ελλάδα, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, στο Αγρίνιο την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025, ώρα 16:00 – 21:30. Χώρος διεξαγωγής Αίθουσα Επιμελητηρίου, Παπαστράτου 53 & Σμύρνης1, Αγρίνιο

Πρόκειται για μια δωρεάν ημερίδα με ομιλητές καταξιωμένους επαγγελματίες από τους τομείς της λογιστικής, του marketing, της τεχνολογίας και της ψυχολογίας, που στόχο έχει την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Διοργάνωση: Greek Business Masterclass

Ημερομηνία: Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Ώρα: 16:00 – 21:30

Δηλώσεις συμμετοχής: www . greekbusinessmasterclass . g r

. . Η συμμετοχή είναι δωρεάν με ηλεκτρονική προεγγραφή

Δείτε την πρόσκληση: