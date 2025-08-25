To "ευχαριστώ" του ΓΑΣ Αγρινίου στον Μπάμπη Ποσονίδη - "Έγραψε και συνεχίζει να γράφει ιστορία στον ελληνικό στίβο"

Ο ΓΑΣ Αγρινίου μέσω ανάρτησης στα social media εξέφρασε την τιμή και την ευλογία να έχει, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, στο "τιμόνι" του έναν σπουδαίο προπονητή, που έγραψε και συνεχίζει να γράφει ιστορία στον ελληνικό στίβο και συγκεκριμένα στις αποστάσεις, τον ομοσπονδιακό προπονητή Μπάμπη Ποσονίδη.

Η ανάρτηση του ΓΑΣ:

Ο σύλλογός μας έχει την τιμή και την ευλογία να έχει στο τιμόνι του έναν σπουδαίο προπονητή, που έγραψε και συνεχίζει να γράφει ιστορία στον ελληνικό στίβο και συγκεκριμένα στις αποστάσεις, τον ομοσπονδιακό προπονητή Μπάμπη Ποσονίδη.

Με ακούραστη αφοσίωση, μεράκι και αγάπη για τον στίβο, ο Μπάμπης Ποσονίδης έχει αναδείξει γενιές αθλητών, παίρνοντας τους από μικρά παιδιά και οδηγώντας τους στην κορυφή με καλλιέργεια χαρακτήρων, πάθος και σκληρή δουλειά. Κάθε του επιτυχία δεν είναι απλώς μια διάκριση στον στίβο∙ είναι μια νίκη της θέλησης, της πειθαρχίας και της ψυχής.

Οι τεράστιες επιτυχίες στην καριέρα του δεν είναι τυχαίες. Είναι το αποτέλεσμα καθημερινής μελέτης, πίστης στις δυνατότητες των αθλητών του και αφοσίωσης στο όραμα του αθλητισμού: να διαμορφώνει ολοκληρωμένους ανθρώπους, όχι μόνο σπουδαίους αθλητές.

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: • 228 μετάλλια έχουν κατακτήσει οι αθλητές και αθλήτριες του σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών εκ των οποίων : 80 χρυσά – Πρωταθλητές Ελλάδος 77 ασημένια 71 χάλκινα • 49 φορές αθλητές και αθλήτριες του φόρεσαν το εθνόσημο στο στήθος , εκπροσωπώντας την πόλη και τη χώρα μας στην Εθνική Ομάδα Στίβου, με συγκομιδή 6 βαλκανικών μεταλλίων και 18 διεθνών . • 5 φορές αθλήτρια του κατέρριψε πανελλήνιο ρεκόρ στην κατηγορία Κ18 στα 3.000μ, τόσο σε κλειστό όσο και σε ανοιχτό στίβο.

Όλα αυτά δεν είναι απλώς στατιστικά. Είναι η ζωντανή απόδειξη ότι όταν η γνώση συναντά την αγάπη και η εμπειρία συναντά την πίστη, τότε γεννιούνται προπονητές σαν τον Μπάμπη Ποσονίδη ο οποίος αποτελεί για όλους μας σύμβολο έμπνευσης και ανιδιοτελούς προσφοράς. Είναι ο άνθρωπος που πιστεύει, αγωνίζεται και δικαιώνεται, φέρνοντας στον ελληνικό στίβο σπουδαίους αθλητές, χαρίζοντας σε όλους μας στιγμές υπερηφάνειας και χαράς!

Ως σύλλογος νιώθουμε ευγνωμοσύνη που πορευόμαστε μαζί του και είμαστε βέβαιοι πως η κληρονομιά που χτίζει θα εμπνέει και τις επόμενες γενιές.

Μπάμπη είσαι ο καλύτερος προπονητής στίβου που έχει αναδείξει ποτέ η πόλη μας βάση στατιστικών ΣΕΓΑΣ δηλαδή διακρίσεων, μεταλλίων και ρεκόρ όλες τις κατηγορίες μα πάνω απ ολα είσαι παράδειγμα ζωής ταπεινότητας και ήθους για τα παιδιά και όλους μας !