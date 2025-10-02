Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνού
Δείτε αναλυτικά το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνού.
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025
Ναύπακτος – Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Δημητρίου
Όρθρος και πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία Ονομαστηρίων Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου.
18:00’ Αγρίνιο - Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
Ιερό Μυστήριο Γάμου.
ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025
07:30’ Χρυσοβέργι - Ιερός Ναός Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου
Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία.
18:30’ Αγρίνιο – Παλαιά Δημοτική Λαχαναγορά
Αγιασμός ενάρξεως Ιδρύματος Πολιτισμού Ιεράς Μητροπόλεως.
ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025
07:30’ Αγρίνιο – Ιερός Ναός Αποστόλου Θωμά
Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία.
17:30’ Μεσολόγγι
Σύναξη Ιεροψαλτών Αρχιερατικής Περιφέρειας Μεσολογγίου.
ΤΡΙΤΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025
09:00’ Αθήνα – Συνοδικό Μέγαρο
Συμμετοχή στις εργασίες της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025
09:00’ Αθήνα – Συνοδικό Μέγαρο
Συμμετοχή στις εργασίες της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
ΠΕΜΠΤΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025
09:00’ Αθήνα – Συνοδικό Μέγαρο
Συμμετοχή στις εργασίες της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025
Αθήνα - Ηρώδειο
Συναυλία του Σταμάτη Σπανουδάκη, με τίτλο «Ελλάδα στους ώμους τη γη κουβαλάς».
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025
Λαμία
Πολυαρχιερατικός Εσπερινός Ονομαστηρίων Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Συμεών.
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025
07:30’ Αγρίνιο – Ιερός Ναός Αγίου Χριστοφόρου
Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία – Έναρξη νέας χρονιάς του Τομέα Ποιμαντικής Αναγνωστών και Ιεροπαίδων της Ιεράς Μητροπόλεως.
17:00’ Μεσολόγγι – Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής
Έναρξη Εσπερινών Κηρυγμάτων Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας.
19:00’ Αγρίνιο – Χριστιανική Ένωση
Αγιασμός ενάρξεως ιεραποστολικών δράσεων της Χριστιανικής Ενώσεως Αγρινίου και ομιλία Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας, με θέμα: «Από την παιδαγωγία της ενοχής στην παιδαγωγία της Χάριτος, κατά τον Απόστολο Παύλο».