Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνού

Δείτε αναλυτικά το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνού.

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

Ναύπακτος – Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Δημητρίου

Όρθρος και πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία Ονομαστηρίων Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου.

18:00’ Αγρίνιο - Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης

Ιερό Μυστήριο Γάμου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

07:30’ Χρυσοβέργι - Ιερός Ναός Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου

Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

18:30’ Αγρίνιο – Παλαιά Δημοτική Λαχαναγορά

Αγιασμός ενάρξεως Ιδρύματος Πολιτισμού Ιεράς Μητροπόλεως.

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

07:30’ Αγρίνιο – Ιερός Ναός Αποστόλου Θωμά

Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

17:30’ Μεσολόγγι

Σύναξη Ιεροψαλτών Αρχιερατικής Περιφέρειας Μεσολογγίου.

ΤΡΙΤΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

09:00’ Αθήνα – Συνοδικό Μέγαρο

Συμμετοχή στις εργασίες της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

09:00’ Αθήνα – Συνοδικό Μέγαρο

Συμμετοχή στις εργασίες της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

09:00’ Αθήνα – Συνοδικό Μέγαρο

Συμμετοχή στις εργασίες της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

Αθήνα - Ηρώδειο

Συναυλία του Σταμάτη Σπανουδάκη, με τίτλο «Ελλάδα στους ώμους τη γη κουβαλάς».

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

Λαμία

Πολυαρχιερατικός Εσπερινός Ονομαστηρίων Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Συμεών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

07:30’ Αγρίνιο – Ιερός Ναός Αγίου Χριστοφόρου

Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία – Έναρξη νέας χρονιάς του Τομέα Ποιμαντικής Αναγνωστών και Ιεροπαίδων της Ιεράς Μητροπόλεως.

17:00’ Μεσολόγγι – Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής

Έναρξη Εσπερινών Κηρυγμάτων Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας.

19:00’ Αγρίνιο – Χριστιανική Ένωση

Αγιασμός ενάρξεως ιεραποστολικών δράσεων της Χριστιανικής Ενώσεως Αγρινίου και ομιλία Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας, με θέμα: «Από την παιδαγωγία της ενοχής στην παιδαγωγία της Χάριτος, κατά τον Απόστολο Παύλο».