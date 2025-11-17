Το Εργατικό Κέντρο Αγρινίου τιμά την επέτειο του Πολυτεχνείου με αντιιμπεριαλιστική συγκέντρωση

Την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου τιμά το Εργατικό Κέντρο Αγρινίου , καλώντας στην αντιιμπεριαλιστική συγκέντρωση το απόγευμα της Δευτέρας, 17 Νοεμβρίου, στην κεντρική πλατεία Αγρινίου.

Η ανακοίνωση του ΕΚΑ:

Το Εργατικό Κέντρο Αγρινίου τιμά την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου και καλεί όλα τα σωματεία, τους φορείς της πόλης, τους φοιτητικούς συλλόγους, τους μαθητές και τον εργαζόμενο λαό να κρατήσουμε ψηλά τα μηνύματά του! Να πάρουν μέρος στην αντιιμπεριαλιστική συγκέντρωση τη Δευτέρα 17 Νοέμβρη 2025, στις 6:30 μ.μ. στην κεντρική πλατεία Αγρινίου.

Τα συνθήματα του Πολυτεχνείου, «ΕΞΩ ΟΙ ΗΠΑ – ΕΞΩ ΤΟ ΝΑΤΟ» και «ΨΩΜΙ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», γίνονται όλο και πιο επίκαιρα και αποτελούν το νήμα εκείνο, που συνδέει τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου με τον αγώνα του σήμερα.

Δυναμώνουμε την πάλη για τις σύγχρονες ανάγκες μας, ενάντια στην πολιτική των κυβερνήσεων, της ΕΕ και των επιχειρηματικών ομίλων. Παλεύουμε ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, στην εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο και εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον Παλαιστινιακό λαό, καταδικάζοντας το έγκλημα της γενοκτονίας από το Ισραήλ, τις ΗΠΑ, την ΕΕ.

Δυναμώνουμε τον αγώνα μας για να ζήσουμε καλύτερες μέρες, να καρπωθούμε τον κόπο από τον ιδρώτα μας, να πάψουν να θυσιάζονται οι λαοί και τα παιδιά στους πολέμους!

«ΕΞΩ ΟΙ ΗΠΑ – ΕΞΩ ΤΟ ΝΑΤΟ»

ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΖΕΙ!

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ, ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΤΑΓΗ!

Η αφίσα: