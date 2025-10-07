Το Εργατικό Κέντρο Αγρινίου στο πλευρό της Αφροδίτης Ρέτζιου, πρώην προέδρου της ΟΕΝΓΕ

Το Εργατικό Κέντρο Αγρινίου στηρίζει την Αφροδίτη Ρέτζιου πρώην πρόεδρο της ΟΕΝΓΕ ενόψει της δίκης της για απεργιακή κινητοποίηση στο Υπουργείο Υγείας, με αίτημα μέτρα προστασίας της υγείας.

Η ανακοίνωση:

Στις 8/10 δικάζεται η Ρέτζιου Αφροδίτη, μέλος της Ε.Γ. και πρώην πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, με την κατηγορία ότι δε συμμορφώθηκε στις υποδείξεις του νόμου Χρυσοχοΐδη κατά τη διάρκεια απεργιακής κινητοποίησης στο Υπουργείο Υγείας, με αίτημα μέτρα προστασίας της υγείας και της ζωής του λαού μέσα στην πανδημία, στις 24/9/2020 (λόγω της ιδιότητας της τότε ως προέδρου της ΟΕΝΓΕ).

Καταγγέλλουμε και καταδικάζουμε το γεγονός, αλλά και συνολικά την προσπάθεια που κάνει το κράτος και η κυβέρνηση και με αυτή τους την ενέργεια, να στηθούν στο εδώλιο του κατηγορουμένου αυτοί που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της μάχης για την υπεράσπιση της υγείας του λαού μας την περίοδο της πανδημίας.

Αυτοί που τότε υποκριτικά τους χειροκροτούσαν, σήμερα τους δικάζουν. Το ΕΚΑ συμπαραστέκεται στη συναδέλφισσά μας, Αφροδίτη Ρέτζιου, αλλά και σε όλους τους υγειονομικούς που συνεχίζουν και σήμερα ενάντια στην πολιτική της εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης της υγείας που βάζει ταφόπλακα στο δικαίωμα του λαού μας, στη δωρεάν υγεία.

Η τρομοκρατία δε θα περάσει, ο αγώνας και η πάλη του λαού θα τη σπάσει!