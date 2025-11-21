Το Εργατικό Κέντρο Αγρινίου στηρίζει τον αγώνα των μαθητών του 6ου ΓΕΛ Αγρινίου

Το Εργατικό Κέντρο Αγρινίου στηρίζει τον αγώνα των μαθητών, των γονιών και των εκπαιδευτικών του 6ου ΓΕΛ Αγρινίου, που διεκδικούν ένα ασφαλές σχολικό κτήριο.

Η ανακοίνωση του ΕΚΑ:

Η διοίκηση του ΕΚΑ, στηρίζει τον αγώνα των μαθητών, των γονιών και των εκπαιδευτικών του 6ου ΓΕΛ Αγρινίου, που διεκδικούν ένα ασφαλές σχολικό κτήριο. Η διεκδίκηση είναι ο μόνος δρόμος για να εξασφαλιστεί ένα σχολικό κτήριο που να είναι ασφαλές και να επιτρέπει χωρίς εμπόδια την εκπαιδευτική διαδικασία.

Η κατάσταση με τις σχολικές υποδομές παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις, με τα παραδείγματα να είναι πολλά στο νομό μας και σε όλη τη χώρα που το επιβεβαιώνουν. Τα σχολικά κτήρια είναι κατά κανόνα παλιάς κατασκευής, όπως στο συγκεκριμένο, χωρίς την απαραίτητη συντήρηση, χωρίς τους απαραίτητους ελέγχους, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις και ενέργειες όταν αυτό απαιτείται.

Η διαρκής υποχρηματοδότηση μαζί με τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό των αρμόδιων κρατικών οργανισμών, αποδεικνύουν ότι διαχρονικά οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν ως κόστος την ασφάλεια των κτηρίων δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης.

Απαιτούμε τώρα να δοθούν απαντήσεις από την κυβέρνηση, τα αρμόδια υπουργεία, τη Δημοτική Αρχή και να γίνει από την πλευρά του κράτους επιστημονικά ολοκληρωμένους έλεγχος σε στατική επάρκεια αλλά και προσεισμικός έλεγχος, αν υπάρχουν έξοδοι διαφυγής, πυρασφάλεια, ασφαλής ηλεκτρολογική εγκατάσταση, επάρκεια σε προαύλια και χώρους συγκέντρωσης σε περίπτωση ανάγκης, όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας του σχολείου.