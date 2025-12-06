Το Εργατικό Κέντρο Αγρινίου στηρίζει τις κινητοποιήσεις των αγροτών – Η ανακοίνωσή του

Το Εργατικό Κέντρο Αγρινίου στηρίζει τις κινητοποιήσεις των αγροτών και γι αυτό εξέδωσε ανακοίνωση, η οποία έχει ως εξής:

Το ΔΣ του εργατικού κέντρου Αγρινίου, χαιρετίζει και στηρίζει το δίκαιο αγώνα των αγροτών.

Ο αγώνας των αγροτών, συναντιέται με τα αιτήματα της εργατικής τάξης και όλου του λαού απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνησης, ΕΕ και κεφαλαίου. Χαιρετίζουμε την αποφασιστικότητά τους, που έσπασε στην πράξη την τρομοκρατία και τον τσαμπουκά της κυβέρνησης της ΝΔ, η οποία αντί να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματά τους, απαντά με ΜΑΤ, χημικά, ξύλο και συλλήψεις.

Ο αγώνας τους είναι δίκαιος και είναι αγώνας επιβίωσης. Φέρνει στο προσκήνιο τις πραγματικές ανάγκες του λαού μας, που η σημερινή κυβέρνηση και οι προηγούμενες έχουν θυσιάσει για να υπηρετήσουν την κερδοφορία των μονοπωλίων και τις κατευθύνσεις της ΕΕ. Οι αγρότες παλεύουν για να κρατήσουν το βιός τους, να μείνουν στη γη τους, για να μπορούν να παράγουν ποιοτικά και φθηνά τρόφιμα για τον λαό μας.

Για δεκαετίες, με εργαλείο την Κοινή Αγροτική Πολιτική, οι κυβερνήσεις προώθησαν το ξεκλήρισμα, τη συγκέντρωση της γης και της παραγωγής σε λίγα χέρια, τον εξαναγκασμό χιλιάδων παραγωγών να εγκαταλείψουν το επάγγελμα και τον τόπο τους. Οι αγρότες είχαν και έχουν απέναντί τους τα μονοπώλια της αγροδιατροφής, τους μεγαλεμπόρους και τους βιομήχανους. Κερδοφορούν ασύστολα στις πλάτες των παραγωγών. Αγοράζουν τα προϊόντα τους για ένα κομμάτι ψωμί από τα χωράφια και τα πουλάνε χρυσάφι στους εργαζόμενους στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Λεφτά υπάρχουν για τα πεδία των μαχών, όχι για τις ανάγκες του λαού και τα χωράφια των αγροτών.

Την ίδια ώρα που η πολεμική οικονομία της ΕΕ και της κυβέρνησης απορροφά δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς και τα σφαγεία του ΝΑΤΟ, για τους αγρότες και τις λαϊκές ανάγκες περισσεύουν ψίχουλα. 21 δισ. ευρώ προβλέπει ο νέος κρατικός προϋπολογισμός για επενδύσεις στην πολεμική οικονομία. 300 εκατ. ευρώ θα λάβουν οι εφοπλιστές για το “πρασίνισμα” του στόλου τους και αφορολόγητο πετρέλαιο για να μεταφέρουν το αμερικάνικο LNG. Για τις διεκδικήσεις των αγροτών για αφορολόγητο πετρέλαιο υπάρχουν μόνο «δημοσιονομικοί περιορισμοί» και πρωτόκολλα της ΚΑΠ.

Η κυβέρνηση της ΝΔ επιχειρεί να ενεργοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό, να συκοφαντήσει τους αγρότες

Θέλει να τους φορτώσει τα σπασμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ που στήσανε τα δικά της λαμόγια και παράσιτα, τα οποία ευδοκιμούν στην εύφορη κοιλάδα της ΚΑΠ και των πολιτικών της ΕΕ, που είναι φυτώριο σκανδάλων. Οι εργαζόμενοι γνωρίζουμε καλά ποιος ευθύνεται για τα αδιέξοδα που βιώνουν οι αγρότες και ποιος πραγματικά ταλαιπωρεί τον λαό: οι πολιτικές που μας αφήνουν απροστάτευτους στις φυσικές καταστροφές, με διαλυμένο σύστημα Υγείας και χωρίς τις σύγχρονες υποδομές που έχουμε ανάγκη.

Η πολιτική που εξοντώνει τους αγρότες είναι η ίδια που γεννά την ακρίβεια, τα 13ωρα, το τσάκισμα των ΣΣΕ, τα μεροκάματα πείνας και προϋπολογισμούς πολέμου που δεν χωράνε τις λαϊκές ανάγκες. Από την αντιπλημμυρική προστασία μέχρι τις εξοντωτικές τιμές στο πετρέλαιο και στο ρεύμα, από την ακρίβεια στα βασικά είδη διατροφής μέχρι την πολιτική που θυσιάζει τις ανάγκες των πολλών για τα κέρδη των λίγων, όλα αποκαλύπτουν το αδιέξοδο της στρατηγικής ΕΕ–κυβερνήσεων.

Ο λαός αγκαλιάζει τον αγώνα των αγροτών γιατί τα αιτήματα τους είναι και δικά του

Το ΕΚΑ καλεί όλους τους εργαζόμενους, την εργατική τάξη της περιοχής μας, να δυναμώσουν ακόμη περισσότερο και με κάθε μορφή τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη στις αγροτικές κινητοποιήσεις. Ο κοινός αγώνας εργατών, αγροτών και αυτοαπασχολούμενων είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να βάλει φρένο στην πολιτική που θυσιάζει τις ζωές μας για τα κέρδη και να ανοίξει τον δρόμο προς όφελος του λαού.

Οι αγρότες έχουν το δίκιο και θα νικήσουν!