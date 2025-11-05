Το Εργατικό Κέντρο Αγρινίου στηρίζει τις κινητοποιήσεις, μαθητών, γονιών, φοιτητών και υγειονομικών!

Την στήριξη του εξέφρασε με ανακοίνωση, το Εργατικό Κέντρο Αγρινίου για τις κινητοποιήσεις των μαθητών, των γονιών, των φοιτητών, των σπουδαστών και των υγειονομικών.

Η ανακοίνωση:

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΗ ΛΕΜΕ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ: ΩΣ ΕΔΩ!

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ και ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ, ΤΩΡΑ!

ΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΓΟΝΙΩΝ, ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΝΑΝΤΙΑ

ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΩΝ ΛΙΓΩΝ!

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 11:00πμ και ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 10:30πμ

Την Πέμπτη 6 Νοέμβρη, μαθητές Γυμνασίων-Λυκείων, με τους γονείς τους και τους εκπαιδευτικούς, φοιτητές- σπουδαστές και υγειονομικοί σε όλη τη χώρα βρίσκονται στο δρόμο. Διεκδικούν ενίσχυση των σχολείων, των νοσοκομείων, των δικαιωμάτων τους στις σπουδές, ενάντια στην υποβάθμιση της παιδείας και της υγείας, για τα κέρδη των λίγων!

Μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί, βγαίνουν στο δρόμο για σύγχρονα σχολεία και ικανοποίηση των σύγχρονων μορφωτικών αναγκών των μαθητών.

Οι φοιτητές και οι σπουδαστές διεκδικούν πτυχία με αξία, επαγγελματικά δικαιώματα, άμεσα μέτρα ελάφρυνσης του κόστους σπουδών, ενάντια στα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια, την υποβάθμιση των υποδομών.

Οι υγειονομικοί με τη 48ωρη απεργία τους, στις 6 & 7 Νοέμβρη, αναδεικνύουν ξανά τις ελλείψεις, που δημιουργούν ασφυκτικές συνθήκες για ασθενείς και υγειονομικούς, τη νέα προσπάθεια υποβάθμισης με τους νέους Οργανισμού λειτουργίας των νοσοκομείων, που φέρνουν συγχωνεύσεις-καταργήσεις τμημάτων και κλινικών, απαιτώντας αποφασιστική ενίσχυση σε προσωπικό και χρηματοδότηση.

Η μόνη επιλογή, είναι ο δρόμος της διεκδίκησης για κάθε εργαζόμενο, κάθε νεολαίο για να ζήσουμε καλύτερα. Οι πρόσφατες απεργίες και η συνέχιση του αγώνα και με τις αυριανές κινητοποιήσεις, είναι απάντηση στην κυβέρνηση της ΝΔ, το κράτος και όσους στηρίζουν την ίδια πολιτική.

Το δίκιο μας θα το επιβάλουμε εμείς, ακυρώνοντας στην πράξη τα σχέδιά τους!

Ο αγώνας χρειάζεται να κλιμακωθεί, με ενίσχυση της οργάνωσής του, κόντρα στις επιδιώξεις της κυβέρνησης και των επιχειρηματικών ομίλων, της κατευθύνσεις και τις οδηγίες της ΕΕ, που θέλουν τη ζωή μας λάστιχο, τα νοσοκομεία επιχειρήσεις, το σχολείο εξεταστικό κέντρο και μαθητές χωρίς την απαιτούμενη μόρφωση, οι φοιτητές πελάτες στα πανεπιστήμια Α.Ε., τους εργαζόμενους και τις οικογένειες τους να στενάζουν από την ακρίβεια, με το μισθό να τελειώνει το πρώτο 15ημερο.

Στις 6 Νοέμβρη, σε όλη τη χώρα και από το Αγρίνιο, λέμε ένα μεγάλο ΩΣ ΕΔΩ!

Δεν κάνουμε πίσω από τις διεκδίκησης μας, από το να ζούμε σύμφωνα με τις δυνατότητες της εποχής μας!

Με τον κοινό μας αγώνα, απαιτούμε να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες ανάγκες μας, κόντρα στα κέρδη των λίγων!