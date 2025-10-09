Το Εργατικό Κέντρο Αγρινίου καλεί σε νέα απεργία ενάντια στο νομοσχέδιο για τη 13ωρη εργασία

Σε νέα απεργία καλεί Εργατικό Κέντρο Αγρινίου στην κεντρική πλατεία της πόλης στις 14 Οκτωβρίου, ενάντια στο νομοσχέδιο για τη 13ωρη εργασία.

Η ανακοίνωση:

ΝΕΑ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΡΙΤΗ 14 ΟΚΤΩΡΒΗ, ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΤΕΡΑΤΟΥΡΓΗΜΑ-ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ 13ΩΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ, ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΙΣ 10:30ΠΜ, ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ! ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΟΧΙ ΜΗΧΑΝΕΣ! 7ΩΡΟ-5ΗΜΕΡΟ-35ΩΡΟ ΜΕ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ!

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αγρινίου σε συνεδρίασή του την Τετάρτη 8 Οκτώβρη, αποφάσισε την προκήρυξη νέας Απεργίας, την Τρίτη 14 Οκτώβρη και συγκέντρωση στις 10:30πμ, στην κεντρική πλατεία της πόλης. Συντονίζουμε τον απεργιακό μας αγώνα με Εργατικά Κέντρα – Ομοσπονδίες, Συνδικάτα, από όλη την Ελλάδα, ενάντια στο Νομοσχέδιο – έκτρωμα της Κυβέρνησης για τη 13ωρη εργασία και την απογείωση της ευελιξίας, την ώρα που αυτό θα βρίσκεται προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής.

Η απεργία στις 14 Οκτώβρη είναι συνέχεια της μάχης που δώσαμε με την Πανελλαδική Πανεργατική Απεργία την 1η Οκτώβρη. Χιλιάδες εργαζόμενοι σε όλη τη χώρα δώσαμε μια πρώτη απάντηση πως η αντεργατική επίθεση δεν θα μας βρει με σταυρωμένα τα χέρια, θα αξιοποιήσουμε τη δύναμη που έχουμε.

Η δύναμή μας βρίσκετε στον οργανωμένο αγώνα, στα σωματεία, τα συνδικάτα, μέσα σε κάθε χώρο δουλειάς. Ο αγώνας μας είναι δίκαιος γιατί δεν μπορούμε τον 21ο αιώνα, στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, να ζούμε σαν σκλάβοι, να γυρίζουμε αιώνες πίσω. Με εμπιστοσύνη στον οργανωμένο αγώνα και στο δίκιο μας, θα πετάξουμε στα σκουπίδια και αυτό το τερατούργημα και θα ξηλώσουμε κάθε αντεργατικό νόμο, όλων των κυβερνήσεων ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν διαμορφώσει μια καθημερινή κόλαση στους χώρους δουλειάς, συνολικά στη ζωή μας!

Καλούμε τα ταξικά σωματεία, τις Διοικήσεις τους, κάθε εργαζόμενο να δώσει τις επόμενες μέρες, μέχρι την Απεργία, με αποφασιστικότητα την μάχη της οργάνωσή της.

Απευθύνουμε πλατύ κάλεσμα στους εργαζόμενους, στους συνταξιούχους, στους ανέργους, στους αυτοαπασχολούμενους, στις γυναίκες και στη νεολαία και συνολικά σε όλον τον λαό της περιοχής μας να πάρουν μέρος, για να δυναμώσει το απεργιακό μέτωπο, να αποδείξουμε πως εμείς έχουμε τη δύναμη και μπορούμε να ορίσουμε τις ζωές μας, διεκδικώντας τα αιτήματά μας πιο έντονα, με τη νέα απεργία. Να αναδείξουμε τις δικές μας σύγχρονες ανάγκες, που προκύπτουν από τον πλούτο που εμείς παράγουμε.

Απεργούμε και δυναμώνουμε τον αγώνα μας:

Ενάντια στην εργασιακή εξόντωση της ευελιξίας χωρίς τέλος. Απαιτούμε 7ωρο 5ήμερο – 35ωρο.

Ενάντια στη δουλειά νύχτα σε νύχτα με μισθούς πείνας. Απαιτούμε ΣΣΕ με ουσιαστικές αυξήσεις. Μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.

Ενάντια στην πολιτική που κάνει την κατοικία πανάκριβη και ξεσπιτώνει το λαό για τα κέρδη των κορακιών.

Απαιτούμε φτηνή και ποιοτική λαϊκή και φοιτητική στέγη με ευθύνη του Κράτους. Προστασία της λαϊκής περιουσίας από τους πλειστηριασμούς.

Απαιτώντας γενναία αύξηση της Κρατικής Χρηματοδότησης και κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης στην υγεία και την παιδεία, με κάλυψη όλων των αναγκών σε υγειονομικό και εκπαιδευτικό προσωπικό.

Εκφράζοντας την αμέριστη αλληλεγγύη μας στο λαό της Παλαιστίνης. Απαιτούμε καμία στήριξη από την Κυβέρνηση στο κράτος δολοφόνο του Ισραήλ.

Συνολικά για τη ζωή μας κόντρα στις θυσίες που απαιτούν Κυβέρνηση και επιχειρηματικοί όμιλοι για τα κέρδη τους και την πολεμική τους οικονομία.

Όλοι στην Απεργία και την απεργιακή συγκέντρωση στο Αγρίνιο στις 10:30πμ, στην κεντρική πλατεία της πόλης, απαιτώντας να μην ψηφιστεί το εγκληματικό Νομοσχέδιο για την 13ωρη δουλειά. Δυναμώνουμε το ρεύμα σύγκρουσης και αμφισβήτησης της στρατηγική των επιχειρηματικών ομίλων, του κεφαλαίου!