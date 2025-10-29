Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου, 2025
Κοινωνικά Νέα

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας τίμησε την «Γιορτή της Ελιάς» στη Σπολάιτα

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Στη «Γιορτή της Ελιάς» στη Σπολάιτα Αγρινίου, συμμετείχε το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, τιμώντας την τοπική παράδοση και στηρίζοντας τους παραγωγούς του τόπου.

Η ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας:

Με εκπρόσωπο τον Κωνσταντίνο Ναστούλη, Υπεύθυνο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων, το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας συμμετείχε στην εκδήλωση «Η Γιορτή της Ελιάς», που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σπολάιτας “Αγία Παρασκευή” την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, στην πλατεία του χωριού.

Η εκδήλωση, αφιερωμένη στον πολύτιμο καρπό της ελιάς, ανέδειξε την παράδοση, την αγροτική ταυτότητα και τη σημασία του ελαιολάδου και της βρώσιμης ελιάς ως βασικών στοιχείων της τοπικής οικονομίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αιτωλοακαρνανίας.

Στον χαιρετισμό του, ο κ. Ναστούλης υπογράμμισε τη σημασία της στήριξης των τοπικών παραγωγών και της διασύνδεσης του πρωτογενούς τομέα με την επιχειρηματικότητα και την εξωστρέφεια. Επεσήμανε ότι το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας παραμένει σταθερά αρωγός σε δράσεις που ενισχύουν την αγροδιατροφή, την καινοτομία και την προβολή των ποιοτικών προϊόντων του νομού.

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στον Πολιτιστικό Σύλλογο Σπολάιτας “Αγία Παρασκευή” για την εξαιρετική διοργάνωση, καθώς και σε όλους όσοι συμβάλλουν στη διατήρηση και προβολή των τοπικών παραδόσεων και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

