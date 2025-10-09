Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας συμμετείχε ενεργά στην 46η Ημέρα Καριέρας ΔΥΠΑ

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας συμμετείχε ενεργά στην 46η Ημέρα Καριέρας της ΔΥΠΑ, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025 στη Δημοτική Αγορά Αγρινίου, με τη συμμετοχή 33 επιχειρήσεων και περισσότερων από 1.000 διαθέσιμων θέσεων εργασίας.

Η εκδήλωση ανέδειξε τη δυναμική της τοπικής αγοράς εργασίας και την ανάγκη για ουσιαστική διασύνδεση των ενδιαφερομένων με τις επιχειρήσεις της περιοχής. Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας συνεργάστηκε στενά με τη ΔΥΠΑ, προγραμματίζοντας και υλοποιώντας 145 στοχευμένες συναντήσεις μεταξύ υποψηφίων και επιχειρήσεων–μελών του, διευκολύνοντας την άμεση πρόσβαση σε ευκαιρίες εργασίας.

Οι ειδικότητες που προέκυψαν βάσει των βιογραφικών που υποβλήθηκαν κατά την Ημέρα Καριέρας περιλαμβάνουν τους εξής τομείς:

1. Υπάλληλοι Λογιστηρίου, Γραφείου, Γεωπονικού Γραφείου, Ξενοδοχείου, Κομμωτηρίου, Μονάδων Υγείας, Τουριστικών Επιχειρήσεων και Logistics.

2. Εκπαίδευση – Τεχνολόγος Τροφίμων, Ταμίες, Βοηθοί Μικροβιολόγου, Χημικοί.

3. Φύλακες με άδεια εργασίας προσωπικού ασφάλειας ΙΕΠΥΑ και Φύλακες χώρων.

4. Πωλητές/Πωλήτριες Καταστήματος / Energy Consultant.

5. Εξωτερικοί Πωλητές Ενέργειας (B2B/D2D).

6. Πωλητές/Πωλήτριες Καταστήματος – Εμπόριο.

7. Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί – Τεχνικοί.

8. Bartender & Barista, Βοηθοί Κουζίνας, Μάγειρες, Σερβιτόροι, Service Σάλας.

9. Οδηγοί γενικά και με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας Επαγγελματικού.

10. Τοπογράφοι Μηχανικοί – Πολιτικοί Μηχανικοί.

11. Υπάλληλοι Εξυπηρέτησης Πελατών, Γραμματειακής Υποστήριξης, Στελέχη Πωλήσεων, Υπηρεσίες Καθαρισμού, Ιατρικοί Επισκέπτες.

12. Marketing, Δημιουργία Περιεχομένου.

13. Δικηγόροι για υποστήριξη επιχειρήσεων σε νομικά θέματα.

Στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου, ως γέφυρα μεταξύ τοπικής επιχειρηματικότητας και ανθρώπινου δυναμικού, το Επιμελητήριο καλεί τις επιχειρήσεις–μέλη του που επιθυμούν να καλύψουν θέσεις εργασίας να επικοινωνήσουν με τον Προϊστάμενο Εμποροβιομηχανικών Θεμάτων, Γεώργιο Ρόμπολα, στο e-mail: grombol@epimetol.gr ή στο τηλέφωνο 26410 74531, αποστέλλοντας εγγράφως τις ανάγκες τους. Το Επιμελητήριο θα αποστέλλει αποκλειστικά τα σχετικά βιογραφικά υποψηφίων, διευκολύνοντας την πραγματοποίηση στοχευμένων συνεντεύξεων εργασίας.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για τα παρακάτω προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη προσωπικού:

• Πρόγραμμα επιχορήγησης για την πρόσληψη 5.000 ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα

https://www.dypa.gov.gr/ksekinoun-oi-aitiseis-ghia-to-neo-proghramma-epikhorighisis-epikheiriseon-ghia-tin-proslipsi-5000-anerghon-ilikias-ano-ton-50-etwn-se-epikheiriseis-toy-idiotikou-tomea

• Ολοκληρωμένη δράση κατάρτισης και απασχόλησης ανέργων δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Αστέγων

https://www.dypa.gov.gr/active-employment-policies/olokliromeni-drasi-katartisis-kai-apaskholisis-anerghon-dikaioukhon-elakhistoy-eghghiimenoy-eisodimatos-kai-asteghon